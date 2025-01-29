Türkiye Esra Erol izledi! Peki Esra Erol’da neler yaşandı? Kendisini uyutup evden kaçan eşini arayan Mehmet Bey...

Hafta içi her gün atv 'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol 'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %6,31 izlenme oranı ve %27,15 izlenme payı, alarak ilk sıraya yerleşti.

Kaynak: atv

KENDİSİNİ UYUTUP EVDEN KAÇAN EŞİNİ ARADI!

Esra Erol'un dünkü yayınında; Mehmet Bey kendisini uyutup evden kaçan eşi Çeşminaz Kordemir'i aradı!

Sakarya'da yaşayan Mehmet Bey, 18 Ocak'ta evi terk eden eşini aramak için stüdyoya geldi. Mehmet Bey eşinin 6. Evden kaçışı olduğunu belirtti. Son bir ay içinde 2. Kaçışı dedi. Benim bir hapım vardı onu içirdi sonra başka bir hap daha verdi ben uyudum sonra su içmek için uykudan uyandım, bir şişe suyun içine 6-7 tane uyku ilacı koymuş onu bana içirdi ben uyuyunca evden kaçtı dedi. Çeşminaz Hanım, yayına telefon bağlantısıyla katıldı. İş bulduğunu, çalıştığını, keyfinin yerinde olduğunu ve kayıp olmadığını söyledi. Ben Mehmet'e ilaç vermedim o kendisi oraya getirmiş ilaçları bana iftira atıyor dedi.

Mehmet Bey karım beni öldürmeye kalksa da onu geri istiyorum diyerek eşine dön çağrısında bulundu.