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Türkiye Esra Erol izledi! Peki Esra Erol’da neler yaşandı? Kendisini uyutup evden kaçan eşini arayan Mehmet Bey...

Gönüllere taht kuran program Esra Erol’da Kantar Medya’dan alınan verilere göre 28 Ocak Pazartesi günü en çok izlenen program oldu. Esra Erol’un dünkü yayınında; Mehmet Bey kendisini uyutup evden kaçan eşi Çeşminaz Kordemir’i aradı. Bedriye Hanım ise kocasının sözde sihirle insanları dolandırdığını iddia etti. İşte dünkü yayında yaşananlar...

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 11:26 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 11:46
Türkiye Esra Erol izledi! Peki Esra Erol’da neler yaşandı? Kendisini uyutup evden kaçan eşini arayan Mehmet Bey...

İÇİNDEKİLER

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    Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %6,31 izlenme oranı ve %27,15 izlenme payı, alarak ilk sıraya yerleşti.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    KENDİSİNİ UYUTUP EVDEN KAÇAN EŞİNİ ARADI!

    Esra Erol'un dünkü yayınında; Mehmet Bey kendisini uyutup evden kaçan eşi Çeşminaz Kordemir'i aradı!

    Sakarya'da yaşayan Mehmet Bey, 18 Ocak'ta evi terk eden eşini aramak için stüdyoya geldi. Mehmet Bey eşinin 6. Evden kaçışı olduğunu belirtti. Son bir ay içinde 2. Kaçışı dedi. Benim bir hapım vardı onu içirdi sonra başka bir hap daha verdi ben uyudum sonra su içmek için uykudan uyandım, bir şişe suyun içine 6-7 tane uyku ilacı koymuş onu bana içirdi ben uyuyunca evden kaçtı dedi. Çeşminaz Hanım, yayına telefon bağlantısıyla katıldı. İş bulduğunu, çalıştığını, keyfinin yerinde olduğunu ve kayıp olmadığını söyledi. Ben Mehmet'e ilaç vermedim o kendisi oraya getirmiş ilaçları bana iftira atıyor dedi.

    Mehmet Bey karım beni öldürmeye kalksa da onu geri istiyorum diyerek eşine dön çağrısında bulundu.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    KOCASININ SÖZDE SİHİRLE İNSANLARI DOLANDIRDIĞINI İDDİA ETTİ!

    19 yıldır evli olduğu eşinden 8 aydır ayrı olan Bedriye Hanım, kocası Hüseyin Güzel'in sözde sihirle insanları dolandırdığını iddia etti. Eşinin insanlara dini anlatan bir insan olduğunu ama kendi yuvasına sahip çıkamadığını anlattı, "Dişi ağrıyan birisi eşime gelir, eşim bir kağıt parçasını dürer büker ağrıyan dişine sıkıştırırdı gelen insanlar da ağrının geçtiğini söylerdi dedi. Bana da yaptı ama benim diş ağrım geçmedi dedi. Yardıma ihtiyacı olan kişilere görüntülü konuşma yaparak tedavi ettiğini iddia ediyor ve bunu maddi destek karşılığında yapıyor dedi. Bedriye Hanım Hüseyin Bey'in muska yazması zoruna gittiği için muskaları çocuklarıma yazdırıyor dedi. Evlenemeyen gençler, gebe kalmak isteyen insanlar, iş bulamayanlar vs. birçok kişi derdine deva için Hüseyin Bey'den yardım istiyor dedi.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Bedriye Hanım'ın kızı Zeynep yayına katıldı. Zeynep annesinin söylediği 8 aydır çocuklarımla görüşmüyorum söylemini yalanladı. Babam bir din görevlisi ve insanlarla da arası çok iyidir dedi. Derman arayan insanları da önce doktora yönlendirir kendisi de elinden geldiğince duasını okur karşı taraf için dedi. Babam karşı taraftan hiç para talep etmedi insanlar kendileri istedikleri için babama para göndermek istediler diyerek iddiaları yalanladı. İsmini vermek istemeyen bir izleyici ise yayına katılarak, bu hoca benim evime geldi hatta yanında eşi ve kızı da vardı. Kapıların üzerine yatakların yanına yazılar yazdı dedi. 3 harflileri çıkartacağım diyerek 5 bin lira istediğini iddia etti.

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