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Atv’nin yeni dizisi Başka Bir Gün 1. bölümden ipuçları! Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?

atv ekranlarında yeni bir dizi başlıyor! Çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir’in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar’ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alan Başka Bir Gün ilk bölümüyle 30 Ocak Perşembe akşamı başlıyor. Peki ilk bölümde neler olacak?

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 11:19 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 11:19
Atv’nin yeni dizisi Başka Bir Gün 1. bölümden ipuçları! Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur. Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır.

    Başka Bir Gün 1. bölüm önizleme

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Bu sırada Tuna ile tanışır. Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir.

    Başka Bir Gün 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur. Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür. Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?

    Başka Bir Gün 1. bölüm fragmanı yayınlandı

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    OYUNCU KADROSU

    Ezgi Mola (Nehir Alsoy), Salih Bademci (Serdar Alsoy), Berkay Ateş (Tuna Korucu), Şükrü Ovalı (Özlem Tancı), Nur Sürer (Güngör Alsoy), Avni Yalçın (Haluk Alsoy), Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca), Onur Bilge (Aytunç Kayaca), Elçin Afacan (Melike Seyhanlı), Merve Ateş (Deniz Alsoy), Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu), Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy).

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