Bir Gece Masalı’nın 19. bölümünde neler oldu? Beklenmeyen itiraf sürpriz geceye gölge düşürdü!

(Kaynak: atv)

Yılbaşı gecesinin kaydını izleyen Afet Hanım, Ferman ile ilgili her şeyi öğrenir. Ferman, tüm gerçeği itiraf etmeye karar verir. O akşam Sevde'nin doğum günüdür ve herkes unutmuştur. Ancak doktordan gelen haber Sevde'nin tüm neşesini yerine getirir çünkü 20 sene uğraştıktan sonra anne olacaktır. Bu haberi duyan Efsane merdivenlerden düşer. Mahir ise Canfeza'nın hazırladığı romantik gecenin öncesinde, ona aralarında hiçbir sır olmamasına söz verdiği için babası ile Boris'i yakalamak için birlikte çalıştıklarını söylemesi tüm sürprizi ve geceyi bozar.