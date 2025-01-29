Kardelenler 1. bölüm 4. fragmanı yayınlandı: “O çocukların hiçbiri sana bakmayacak demedim mi”

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Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken, atv'nin yeni dizisi Kardelenler'in 1. bölüm 4. fragmanı yayınlandı. (Kaynak: atv) Aşk, aile bağları ve dram gibi temaları etkileyici bir şekilde harmanlayan dizi, izleyiciyi geniş bir yelpazede etkilemeyi hedefliyor. Hikaye, bir kaza sonrası hayatları tamamen değişen bir ailenin yeniden bir araya gelme ve yaralarını sarma mücadelesini konu alıyor.

(Kaynak: atv) Talihsiz olaylar sonucunda yetimhaneye verilen kardeşler, yıllar sonra bir aile yemeğinde gerçekleşen yüzleşme sonrası, kendilerini hiç alışık olmadıkları zengin ve gösterişli bir yaşam ve okullarda bulurlar. Ancak, bu yeni hayata uyum sağlamak, geçmişin kırıklarını onarmak ve yeniden bir aile olmayı öğrenmek hiç de kolay olmayacaktır.