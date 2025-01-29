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Zembilli 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Düğün bitti mi devrem?”

Emre Dinler, Sude Zülal Güler, Damlasu İkizoğlu gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Zembilli’nin 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi yayınlanan fragmana “Düğün bitti mi devrem?” sözleri damga vurdu. İşte Zembilli 5. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 16:48 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 16:48
Zembilli 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Düğün bitti mi devrem?

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    Atv'nin sevilen dizisi Zembilli'nin 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Zembilli 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Adem, Kadir, Tarık ve Vahit; İlyas'ın onlara kurduğu tuzağa düşer ve tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınırlar. Nuran, Kadir'in yokluğunu aratmamak için kolları sıvar, fırında çalışmaya başlar. Gülnur, Nuran'ı fırında görünce, bu fırsatı kaçırmaz ve hemen Refik'e söyler.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Refik apar topar fırına gelip Nuran'a hesap sorar. Fidan ise Adem ve Esma'nın kendisinden sakladığı vasiyet meselesi yüzünden hem Esma'yı hem de Adem'i suçlar. Esma ise Adem ve diğerlerini kurtarmak için İlyas'la görüşmeyi kabul eder.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Tüm bu karmaşanın ortasında, ne yapması gerektiğini bilemeyen Adem, emanet meselesi yüzünden zor durumdadır. Fakat Fidan, Adem'e beklenmedik bir teklifle gider.

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