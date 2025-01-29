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Can Borcu 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Yasemin’i oğlum Ferit’e istiyorum”

Ebru Özkan Saban, Bülent İnal, Cüneyt Mete ve Mine Tugay’ı bir araya getiren, atv’nin sevilen dizisi Can Borcu’nun 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Mine Tugay’ın canlandırdığı Emel karakterinin “Yasemin’i oğlum Ferit’e istiyorum” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Can Borcu 7. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 13:39 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 13:39
Can Borcu 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Yasemin’i oğlum Ferit’e istiyorum

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    atv ekranlarının sevilen dizisi Can Borcu'nun 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Can Borcu 7. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Handan, Mehmet hakkında açıklayacağı gerçeklerden önce Doğa söz alır. İntihar girişiminden, babasının nasıl son anda gelip kendisini kurtardığından bahseder. Handan, Doğa'nın anlattıklarından derinden etkilenir.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Bu sırada Handan'ın dükkânı tamamen yanar. Handan, dükkanı Emel'in yaktırdığını anlar ve bu olay bardağı taşıran son damla olur. Ferit'le buluşarak Emel ve Celal'le ilgili gerçekleri ona açıklar.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Ferit annesiyle ilgili öğrendiklerinin ardından büyük bir öfkeye kapılır. Annesiyle yüzleşir ve ona rest çeker. Bu durum anne oğul arasını açacaktır. Emel oğlu tarafından yalnız bırakılmıştır.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Çınar ve Yasemin arasındaki yakınlaşma, Çınar'ın Yasemin için kendi elleriyle hazırladığı bir yemekle doruk noktasına ulaşır.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Mehmet, Handan'ın kendisini uyarması üzerine Emel'le iş yapmaktan vazgeçer. Emel bu duruma oldukça öfkelenir ve Mehmet'e bilenir.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Celal'e çarpan kişinin Mehmet olduğunu öğrenen Emel'in bu bilgiyi nasıl kullanacağı ise merak konusudur.

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