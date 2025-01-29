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Bir Gece Masalı 20. bölüm fragmanı yayınlandı: “Kendi öz babamdan nefret ettim”

Salı akşamları milyonları atv ekranına kilitleyen Bir Gece Masalı’nın heyecanla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Bir Gece Masalı 20. bölüm fragmanına Su Burcu Yazgı Coşkun’un canlandırdığı Canfeza karakterinin “Kendi öz babamdan nefret ettim” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Bir Gece Masalı 20. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 09:35 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 09:58
Bir Gece Masalı 20. bölüm fragmanı yayınlandı: Kendi öz babamdan nefret ettim

İÇİNDEKİLER

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    atv'nin sevilen dizilerinden Bir Gece Masalı'nın 20. bölüm fragmanı yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Afet'in mektubu yazdığının ortaya çıkması evde büyük bir kaosa neden olur. Asaf ve Afet'in elli yıllık evliliği bir anda yıkılma noktasına gelmiştir. Babaannesine çok kızan Mahir, şimdi ona yardım etmek zorunda kalacaktır.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Mahir ve Canfeza'nın adeta terapi merkezine dönüşen odası bir türlü boş kalmaz. Canfeza, Mahir'e sürpriz bir balayı gecesi planı yaparken, Mahir yeni komşuları Boğaç yüzünden şüpheler içinde kalır. Canfeza ve Kürşat arasındaki ilişki ise neredeyse kopma noktasına gelmiştir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Kürşat'ın durumuna üzülen Mahir, Canfeza'ya gerçekleri söylemeye karar verir. Afet bir yandan evliliğini kurtarmak için Mahir'den aldığı tüyoları uygularken; eve gelen yılbaşı videosu onun eline geçer. Sırlarla yüzleşen Afet'i Sevde'den alacağı şok bir haber beklemektedir.

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