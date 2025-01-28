Kuruluş Osman 178. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Ardından kırk çakalı avlatmayana kurt demezler!

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman'ın 178. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Osman Bey'in "Ardından kırk çakalı avlatmayana kurt demezler!" şeklindeki sözleri dikkat çekti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Moğol Ulugan'ın elindeki Osman Bey son anda idam edilmekten kurtulurken, Moğol, Bizans ittifakı ve İlbay'ın ihaneti ile sarılan Kayılar ölüm kalım savaşı vermektedir. Öte yandan Osman Bey ve Bala Hatun'un yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime'ye kavuşmak üzereyken Halime uçurumdan düşüyor! Halime ölüyor mu?

(Kaynak: atv)

İLBAY'IN İHANETİ

Ulugan, Kayıların yeni beyinin İlbay Bey olduğunu duyurur. Osman Bey, elindeki her şeyi kaybetmiştir. Tırnaklarıyla kazıyarak kurduğu devletin başında artık İlbay vardır. Osman Bey, İlbay'ın ihanetiyle yüzleştiğinde öfkelenir ve intikam yemini eder.

OSMAN BEY'İ İDAMDAN KURTARAN KİM?

Ulugan, Osman Bey'i Kayı Obası ahalisinin gözü önünde idam etme kararı alır. Bu kararın haberini alan Bala Hatun, Orhan ve Alaeddin ne yapacaklardır? Osman Bey'i öldürmeye çok yaklaşan Ulugan'ın Osman Bey'i orada öldürmekten vazgeçmesine sebep olan şey nedir? Ulugan, Osman Bey'i tehlikeli bir yolculuğa çıkarma kararı alır. Bu karar nelere sebep olacaktır?

(Kaynak: atv)

OSMAN BEY POENA'NIN HALİME OLDUĞUNU ÖĞRENECEK Mİ?

Osman Bey, Ulugan'ın elinden kaçar. Bu kaçışta Poena da onunla birliktedir. Ulugan'dan saklanmak için girdikleri mağarada Osman Bey'e, Poena'ya baktıkça Halime'yi hatırlatan şey nedir? Osman Bey, Poena'nın Halime olduğunu anlayacak mıdır?

BALA HATUN ORHAN VE ALEADDİN ÜÇ CEPHEDE SAVAŞIYOR

Bala Hatun, Orhan ve Alaeddin, Osman Bey'i kurtarmak için plan yaparlar. Fakat büyük bir tuzağa çekilirler. Sofia, Lucas ve nökerler arasında kalırlar. Bu cendereden nasıl kurtulacaklardır?

(Kaynak: atv)

POENA ÖLÜYOR MU?

Osman Bey, Bala Hatun ve Poena uçurum kenarında tuzağa düşerler. Osman Bey ve Bala Hatun Lucas ve nökerlerle çarpışırken Poena uçurum kenarında büyük bir darbe alır. Bala Hatun Poena'yı uçurumdan düşmesine engel olabilecek midir?

Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.