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Kardelenler’in yıldızı Ahu Yağtu “Menekşe” karakterini anlattı!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün, yapımını ise NGM’nin üstlendiği Kardelenler’in başarılı oyuncusu Ahu Yağtu, atv’de ekrana gelecek yeni dizisi ve rolüne dair özel açıklamalarda bulundu. Yağtu, ““Kardelenler de izleyici çok renkli karakterler görecek. Zaman zaman çatışmalı, ters köşeli ama çoğu zaman samimi bir dünyayı merakla takip edecekler” dedi.

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 09:59 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 09:59
Kardelenler’in yıldızı Ahu Yağtu Menekşe karakterini anlattı!

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    Aile içinde yaşanan her türlü ilişki biçimi ve iletişimi konu alan, birbirinden renkli karakterleriyle ön plana çıkan bir proje bu. Zaman zaman çatışmalı, ters köşeli ama çoğu zaman samimi bir dünyayı merakla takip edeceklerini söyleyen Yağtu, karakterinin cazip yönlerini ise şöyle paylaştı; "İyi ya da kötü diyebileceğim bir karakter olmadı Menekşe. Değişik yönleri olan gizemini koruyan, eğlenceli bir o kadar da her şeyi bekleyebileceğiniz bir karakter."

    Karakterine yönelik çalışmaları ve setteki ortam ile ilgili ise şunları paylaştı; "Menekşe ile benzer yönlerim hem var, hem hiç yok. O bağı yeni bölümler geldikçe daha güçlü kurabiliyorsunuz. Şimdilik ana hatalarıyla tanıyacağız Menekşe'yi. İleride sürprizlere açık olun! Okuma provalarında çok sıcak bir tanışıklık yaşadık. Bazılarımız daha önceden birbirini tanıyordu. Bu tabii ki ciddi bir konfor alanı yaratıyor. Karakterim şahsına münhasır bir karakter kimseden esinlenmedim. Hepimiz heyecanla yayın gününü bekliyoruz."

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

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