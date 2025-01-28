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Sustalı Ceylan 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Burası çok farklı bir dünya”

atv’nin merakla beklenen yeni dizisi Sustalı Ceylan’ın 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük yer aldığı dizisinin yeni bölüm fragmanına “Burası çok farklı bir dünya” sözleri damga vurdu. İşte Sustalı Ceylan 1. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :28 Ocak 2025 , 10:28 Güncelleme Tarihi :28 Ocak 2025 , 10:28
Sustalı Ceylan 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Burası çok farklı bir dünya

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    atv'nin merakla beklenen yeni dizisi Sustalı Ceylan'ın 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin ikinci tanıtımına "Burası çok farklı bir dünya" sözleri damga vurdu.

    Sustalı Ceylan 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    A. Volkan Kocatürk'ün yönetmenliğini üstlendiği ve hikâyesini Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı dizi, Ceylan adlı güçlü bir kadının erkek egemen bir toplumda, kendi kimliğini bulma ve hayatını yeniden inşa etme mücadelesi anlatacak.

    Sümeyye Aydoğan (Kaynak: atv)Sümeyye Aydoğan (Kaynak: atv)

    Güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çeken dizinin başrollerinde Sümeyye Aydoğan ve Burak Yörük yer alırken, dizide ayrıca Celil Nalçakan, Melike Güner, Evrim Doğan, Seda Türkmen, Hasan Küçükçetin, Melisa Berberoğlu, Hakan Atalay, Hülya Aydı, Taha Bora Elkoca, Dilara Sümbül ve Gül Onat ve Cezmi Baskın gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

    Suç ve dramı ustalıkla harmanlayan Sustalı Ceylan, etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

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