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Can Borcu 6. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: “Bacanağa çarpan adam Mehmet”

Mine Tugay, Ebru Özkan Saban, Cüneyt Mete ve Bülent İnal gibi başarılı isimleri bir araya getiren Can Borcu 6. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Emel’in gerçekleri öğrenmesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Can Borcu 6. bölüm 3. fragmanı...

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Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 10:10 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 10:10
Can Borcu 6. bölüm 3. fragmanı yayınlandı: Bacanağa çarpan adam Mehmet

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    Atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nun 6. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

    Can Borcu 6. bölüm 3. fragmanı yayınlandı

    YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Handan, Mehmet hakkında açıklayacağı gerçeklerden önce Doğa söz alır. İntihar girişiminden, babasının nasıl son anda gelip kendisini kurtardığından bahseder. Handan, Doğa'nın anlattıklarından derinden etkilenir.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Bu sırada Handan'ın dükkânı tamamen yanar. Handan, dükkanı Emel'in yaktırdığını anlar ve bu olay bardağı taşıran son damla olur. Ferit'le buluşarak Emel ve Celal'le ilgili gerçekleri ona açıklar.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    Ferit annesiyle ilgili öğrendiklerinin ardından büyük bir öfkeye kapılır. Annesiyle yüzleşir ve ona rest çeker. Bu durum anne oğul arasını açacaktır. Emel oğlu tarafından yalnız bırakılmıştır. Çınar ve Yasemin arasındaki yakınlaşma, Çınar'ın Yasemin için kendi elleriyle hazırladığı bir yemekle doruk noktasına ulaşır.

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    Mehmet, Handan'ın kendisini uyarması üzerine Emel'le iş yapmaktan vazgeçer. Emel bu duruma oldukça öfkelenir ve Mehmet'e bilenir.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    Celal'e çarpan kişinin Mehmet olduğunu öğrenen Emel'in bu bilgiyi nasıl kullanacağı ise merak konusudur.

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