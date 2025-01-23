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Dünyanın gözü Bir Gece Masalı’nda!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM’nin imza attığı atv’nin Salı akşamları milyonları ekran başına toplayan yapımlarından Bir Gece Masalı, Content Americas fuarında Panama’ya satıldı.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 16:45 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 16:45
Dünyanın gözü Bir Gece Masalı’nda!

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    Content Americas 2025, 20-23 Ocak 2025 tarihlerinde Miami'de Florida'da gerçekleşti ve her yıl olduğu gibi bu yıl da medya sektöründeki profesyonelleri bir araya getirdi.

    ATV Distribution, Panama'da yayın yapmakta olan TVN kanalıyla, Content Americas 2025 fuarında başarılı bir anlaşmaya imza attı. Türkiye'de ve yurt dışında adından sıkça söz ettiren Bir Gece Masalı (The Nightfall) dizisi, TVN kanalı tarafından satın alındı.

    Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun (Kaynak: atv)Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun (Kaynak: atv)

    Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coskun'un başrollerini paylaştığı Bir Gece Masalı, gizem, drama, gerilim ve aşkı ustaca harmanlayan yapısıyla, etkileyici hikayesi ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle dünya çapında büyük ilgi topladı.

    Mahir ve Canfeza'n��n sürükleyici hikâyesini anlatan dizi, yakında Panama'daki TVN izleyicileriyle buluşacak. Bir Gece Masalı dizisi, Panamalı izleyicilerinin kalbinde yer edinmeye hazırlanırken; atv, dizilerinin dünya çapındaki cazibesini de bir adım ileri taşıyor.

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