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Zembilli 4. bölümde neler olacak? Fidan’dan Adem’e beklenmedik teklif!

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan Zembilli’nin 4. bölümüne dair ipuçları ortaya çıktı. Peki Fidan’ın Adem’e beklenmedik bir teklifte bulunduğu yeni bölümde neler olacak? İşte ipuçları...

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 12:25 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 12:25
Zembilli 4. bölümde neler olacak? Fidan’dan Adem’e beklenmedik teklif!

İÇİNDEKİLER

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    Adem, Kadir, Tarık ve Vahit; İlyas'ın onlara kurduğu tuzağa düşer ve tarihi eser kaçakçılığından gözaltına alınırlar. Nuran, Kadir'in yokluğunu aratmamak için kolları sıvar, fırında çalışmaya başlar.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Gülnur, Nuran'ı fırında görünce, bu fırsatı kaçırmaz ve hemen Refik'e söyler. Refik apar topar fırına gelip Nuran'a hesap sorar.

    Zembilli 4. bölüm fragmanı yayınlandı

    Fidan ise Adem ve Esma'nın kendisinden sakladığı vasiyet meselesi yüzünden hem Esma'yı hem de Adem'i suçlar. Esma ise Adem ve diğerlerini kurtarmak için İlyas'la görüşmeyi kabul eder.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Tüm bu karmaşanın ortasında, ne yapması gerektiğini bilemeyen Adem, emanet meselesi yüzünden zor durumdadır.

    Zembilli 4.bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    Fakat Fidan, Adem'e beklenmedik bir teklifle gider.

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