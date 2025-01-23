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23 Ocak 2025 Perşembe diziler yayınlanacak mı? Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Siyah Kalp...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan yangın faciasının ardından ilan edilen 1 günlük milli yas nedeniyle dizilerin yayın akışlarında önemli değişiklikler olmuştu. Birçok yapımın yeni bölümleri yerine tekrar bölümleri ekranlara gelmişti. İzleyiciler ise "Bugün dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı?" sorusunun yanıtını aramaya devam ediyor.

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Giriş Tarihi :23 Ocak 2025 , 18:15 Güncelleme Tarihi :23 Ocak 2025 , 18:15
23 Ocak 2025 Perşembe diziler yayınlanacak mı? Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Siyah Kalp...

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    Milli yas sürecinin ardından 23 Ocak Perşembe günü bazı kanallar, dizilerin yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Ancak yayın akışlarında ani değişiklikler yaşanabileceği için özellikle akşam saatlerinde programların son durumu takip edilmelidir.

    Fotoğraflar: X ( Siyah Kalp yapımının açıklaması)Fotoğraflar: X ( Siyah Kalp yapımının açıklaması)

    23 OCAK 2025 PERŞEMBE DİZİLER VE DURUMLARI

    Kanal D - İnci Taneleri

    • Durum: Yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.
    • Açıklama: Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle dizinin yeni bölümü iptal edildi. Kanal D'den yapılan açıklamada dizinin tekrar bölümü ekranlara geleceği belirtildi.

    Fotoğraflar: X ( İnci Taneleri yapımının duyurusu)Fotoğraflar: X ( İnci Taneleri yapımının duyurusu)

    Show TV - Siyah Kalp

    • Durum: Yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.
    • Açıklama: Dizinin stil danışmanı Feray Kanpolat yangında hayatını kaybettiği için Show TV, dizinin yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı. Dizinin tekrar bölümü bu akşam yayımlanacak.

    Now TV - Hudutsuz Sevda

    • Durum: Yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.
    • Açıklama: Milli yas ilanı nedeniyle dizinin yeni bölümü iptal edildi. Yeni bölümün 30 Ocak 2025 Perşembe günü yayınlanacağı duyuruldu.

    TV8 - Survivor All Star

    • Durum: Yeni bölümü bu akşam yayınlanacak.
    • Açıklama: Programların yayın akışında bir değişiklik yapılmadı ve yeni bölümü planlandığı gibi ekranlarda olacak.

    Star TV - Yerli Diziler

    • Durum: Tüm diziler tekrar bölümleriyle ekranlara gelecek.
    • Açıklama: Milli yas nedeniyle yeni bölümler yerine eski bölümler yayınlanıyor.

    ATV - Hatıran Yeter

    • Durum: Yeni bölümü bu akşam yayınlanacak.
    • Açıklama: ATV'nin yayın akışında değişiklik yapılmadı ve dizi, planlandığı gibi yeni bölümüyle ekranda olacak.

    TRT 1 - Yayın Akışı

    • Durum: Dizilerin yeni bölümleri yerine özel programlar ve maç yayını olacak.
    • Açıklama: TRT 1 Fenerbahçe - Lyon maçını canlı olarak yayınlayacak.

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