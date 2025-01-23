23 Ocak 2025 Perşembe diziler yayınlanacak mı? Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Siyah Kalp...

Milli yas sürecinin ardından 23 Ocak Perşembe günü bazı kanallar, dizilerin yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Ancak yayın akışlarında ani değişiklikler yaşanabileceği için özellikle akşam saatlerinde programların son durumu takip edilmelidir.