SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Kuruluş Osman 178. bölümden ipuçları! Osman Bey ve Kayılar ölüm kalım savaşında!

atv ekranındaki altıncı sezonunda da reytinglerin zirvesinde yer alan ve izleyiciden büyük ilgi gören ‘Kuruluş Osman’, 22 Ocak Çarşamba 20.00'de yayınlanacak yeni bölümüyle nefesleri kesecek. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Kuruluş Osman 178. bölümden ipuçları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :21 Ocak 2025 , 15:21 Güncelleme Tarihi :21 Ocak 2025 , 15:21
Kuruluş Osman 178. bölümden ipuçları! Osman Bey ve Kayılar ölüm kalım savaşında!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Moğol Ulugan'ın elindeki Osman Bey son anda idam edilmekten kurtulurken, Moğol, Bizans ittifakı ve İlbay'ın ihaneti ile sarılan Kayılar ölüm kalım savaşı vermektedir. Öte yandan Osman Bey ve Bala Hatun'un yıllar önce öldü bildikleri kızları Halime'ye kavuşmak üzereyken Halime uçurumdan düşüyor! Halime ölüyor mu?

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    İLBAY'IN İHANETİ

    Ulugan, Kayıların yeni beyinin İlbay Bey olduğunu duyurur. Osman Bey, elindeki her şeyi kaybetmiştir. Tırnaklarıyla kazıyarak kurduğu devletin başında artık İlbay vardır. Osman Bey, İlbay'ın ihanetiyle yüzleştiğinde öfkelenir ve intikam yemini eder.

    OSMAN BEY'İ İDAMDAN KURTARAN KİM?

    Ulugan, Osman Bey'i Kayı Obası ahalisinin gözü önünde idam etme kararı alır. Bu kararın haberini alan Bala Hatun, Orhan ve Alaeddin ne yapacaklardır? Osman Bey'i öldürmeye çok yaklaşan Ulugan'ın Osman Bey'i orada öldürmekten vazgeçmesine sebep olan şey nedir? Ulugan, Osman Bey'i tehlikeli bir yolculuğa çıkarma kararı alır. Bu karar nelere sebep olacaktır?

    OSMAN BEY POENA'NIN HALİME OLDUĞUNU ÖĞRENECEK Mİ?

    Osman Bey, Ulugan'ın elinden kaçar. Bu kaçışta Poena da onunla birliktedir. Ulugan'dan saklanmak için girdikleri mağarada Osman Bey'e, Poena'ya baktıkça Halime'yi hatırlatan şey nedir? Osman Bey, Poena'nın Halime olduğunu anlayacak mıdır?

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    BALA HATUN ORHAN VE ALEADDİN ÜÇ CEPHEDE SAVAŞIYOR

    Bala Hatun, Orhan ve Alaeddin, Osman Bey'i kurtarmak için plan yaparlar. Fakat büyük bir tuzağa çekilirler. Sofia, Lucas ve nökerler arasında kalırlar. Bu cendereden nasıl kurtulacaklardır?

    POENA ÖLÜYOR MU?

    Osman Bey, Bala Hatun ve Poena uçurum kenarında tuzağa düşerler. Osman Bey ve Bala Hatun Lucas ve nökerlerle çarpışırken Poena uçurum kenarında büyük bir darbe alır. Bala Hatun Poena'yı uçurumdan düşmesine engel olabilecek midir?

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği dizi, atv ekranında Çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam edecek.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Ankara 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya’da otel yangını! Başkan Erdoğan yakın takipte | Bakanlar bölgede
    PKK/YPG Suriye’de Kürt suikastlarına başladı! ENKS’li ismi kaçırıp katlettiler
    Bolu’daki yangının ilk anları! Zemine yatak serenler... Camdan atlayanlar... Çocuğunu atmaya çalışanlar... | Kare kare çaresizlik
    Okan Buruk’tan orta saha kararı! Dinamo Kiev maçı 11’i belirlendi
    Grand kabus! İşte Bolu’daki otelin yangın öncesi ve sonrası görüntüleri | 1 gecelik fiyatı ortaya çıktı
    CANLI | Beyaz Saray’da ikinci Trump dönemi! Yeminini etti kararnamelere imza attı
    Fenerbahçe’den rekor transfer! Anlaşma tamam
    CANLI | Ateşkeste ikinci teslimat Hamas tarih verdi! İsrail’den Batı Şeria’ya saldırı: Kod adı Demir Duvar
    Grand Kartal Otel’den yardım çığlıkları: Çarşafla kurtulmaya çalıştılar | Otel çalışanı anlattı: İhmal var
    Zayıflamak isterken kel kalmayın! Saçlarınızı avuç avuç döken diyet: 2-3 ay içinde...
    Terör üyeliğinden ihale çarkına! CHP/DEM’li Ahmet Özer’in ifadesi ortaya çıktı
    2.160 gün prim kazanın: EYT’den sonra 5 maddeli erken emeklilik! 1999-2000 öncesi ve sonrası sigortalılar...
    Hem terörist hem sahtekar! YPG elebaşı Ferhat Abdi Şahin’in pasaport oyunu: Trump’ın törenine davet edildik iddiaları fos çıktı
    Müge Anlı’da üfürükçü vakası! Ünlü sunucu o sözleri duyunca çileden çıktı