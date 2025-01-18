PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Başka Bir Gün, merak uyandıran hikayesiyle yakında atv ekranlarında!

Ay Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği, Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi ünlü isimleri kadrosunda bulunduran yeni dizi 'Başka Bir Gün'ün ilk tanıtımı yayınlandı. Dizi yakında atv'de izleyiciyle buluşacak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Ocak 2025
Başka Bir Gün, merak uyandıran hikayesiyle yakında atv ekranlarında!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birçok önemli ismi buluşturan, yakında atv'de ekranlara gelecek 'Başka Bir Gün' isimli yeni diziden ilk tanıtım yayınlandı.

    Oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanan 'Başka Bir Gün'ün ilk tanıtımında; Nehir ile Serdar'ın seyrinde giden evliliklerinde birden Serdar'ın ortadan yok olmasıyla Nehir'in değişen hayatının ve yaşayacağı zorlukların sinyalleri veriliyor.

    atv ekranlarının yeni dizisi Başka Bir Gün’ün ilk tanıtımı yayınlandı!atv ekranlarının yeni dizisi Başka Bir Gün’ün ilk tanıtımı yayınlandı!
    atv ekranlarının yeni dizisi Başka Bir Gün'ün ilk tanıtımı yayınlandı!

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | İsrail’de ateşkes kabinesi: Toplantıdan onay çıktı! Tel Aviv dünyayı oyalıyor mu?
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Kayseri İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Emeklinin yeni maaşı hesapta: Enflasyon artışı yapıldı! Farklar ne zaman yatırılacak?
    İtalyan devinin oyunu bozuldu: İşte o Türk isim fındık fiyatlarını düşürmeye çalışan Ferrero’ya diz çöktürdü!
    Gazze’de ateşkes sonrası arşiv açıldı: 77 yılda 40’a yakın esir takası
    Trump’ın yemin töreni soğuk hava nedeniyle Kongre Binası’nda taşındı
    CHP’li Rıza Akpolat ile Aziz İhsan Aktaş tutuklandı! İçişleri Bakanlığı açıkladı: Görevden uzaklaştırıldı
    Aslan rekora veda etti! Hatayspor Galatasaray: 1-1 | MAÇ SONUCU
    Başkan Erdoğan’dan Konya’da CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Sokağa çıkacak yüzleri kalmayacak
    Galatasaray’a transfer olmak için gemileri yaktı! Hocası müjdeyi verdi
    Jandae Perçem’den çarpıcı iddia: Edis 100 bin dolar teklif etti
    Galatasaray istedi Fenerbahçe kaptı! Yılın çalımında anlaşma tamam
    Başkan Erdoğan’dan Konya Çevre Yolu’nun ikinci kesiminin açılışında önemli açıklamalar
    Şampiyonlar Ligi’nin sihirbazı ve Erling Haaland’ın mucidi: Ole Gunnar Solskjaer!
    Narin cinayetinde Enes Güran suçu üstlenecek mi? Cezaevinde sınava hazırlanıyor! Anneden diğer çocukları için şaşırtan istek