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atv ekranlarının yeni dizisi Başka Bir Gün’ün ilk tanıtımı yayınlandı!

Kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer Ve Şükran Ovalı’yı bir araya getiren dizi hikayesiyle dikkat çekiyor. Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Nur Sürer ve Şükran Ovalı gibi birçok önemli ismi buluşturan, yakında atv’de ekranlara gelecek ‘Başka Bir Gün’ isimli yeni diziden ilk tanıtım yayınlandı.

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 08:40 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 08:49
atv ekranlarının yeni dizisi Başka Bir Gün’ün ilk tanıtımı yayınlandı!

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    Yakında Ay Yapım imzasıyla atv'de izleyicilerle buluşacak, BBC'nin çok sevilen dizisi 'Keeping Faith'in uyarlaması olan 'Başka Bir Gün'ün senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak oturuyor.

    Nur Sürer (Kaynak: atv)Nur Sürer (Kaynak: atv)

    Kadrosunda Ezgi Mola, Salih Bademci, Berkay Ateş, Şükran Ovalı, Onur Bilge, Elçin Afacan, Melisa Doğu, Özlem Öçalmaz, Ezgi Çelik, Merve Ateş ile usta oyuncular Nur Sürer, Avni Yalçın ve Meral Çetinkaya gibi önemli isimleri buluşturan dizi, çocuklarına bakmak için mesleği olan avukatlığa ara veren Nehir'in, kocası Serdar ile mutlu giden evliliğinde bir gün Serdar'ın ortadan kaybolmasıyla gelişen olayları konu alıyor.

    Başka Bir Gün 1. bölüm fragmanı yayınlandı

    Ezgi Mola (Kaynak: atv)Ezgi Mola (Kaynak: atv)

    Oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitlemeye hazırlanan 'Başka Bir Gün'ün ilk tanıtımında; Nehir ile Serdar'ın seyrinde giden evliliklerinde birden Serdar'ın ortadan yok olmasıyla Nehir'in değişen hayatının ve yaşayacağı zorlukların sinyalleri veriliyor.

    Salih Bademci (Kaynak: atv)Salih Bademci (Kaynak: atv)

    'Başka Bir Gün', merak uyandıran hikâyesiyle yakında atv ekranlarında!

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