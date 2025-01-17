Perşembe gününün en çok izleneni Esra Erol’da!

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünün Tüm Kişiler kategorisinde %6,89 izlenme oranı ve %27,36 izlenme ilk sıraya yerleşti.

(Kaynak: atv)

Esra Erol'da dün; Programa Edirne'den katılan Orkun Bey annesi ile yayına katıldı. Orkun Bey babası olduğunu iddia ettiği Erkan Kızıltan'ı bulmak istiyor. Anne Gülsen Hanım Erkan Bey ile 4 aylık bir beraberliği olduğunu bu beraberlikte Orkun'a hamile kaldığını Erkan Bey'in de bu durumdan haberi olduğunu ama inanmadığını söyledi. Orkun "babam çocuğu olduğunu kabul etmiyor" dedi. Gülsen Hanım Erkan Bey ile beraberlik yaşadığında Erkan Bey'in evli olduğunu da belirtti. Orkun'u büyüten kişi Mehmet Pınarcı olduğu söylendi. Mehmet Pınarcı beni hiç kendi çocuklarından ayırmadı dedi. Orkun Bey "Benin de bir çocuğum var büyüdüğünde bana dedem kim diye sorduğunda ben ona dedesini göstermek istiyorum Allah rızası için çık" diyerek Erkan Bey'e seslendi.

(Kaynak: atv)

Yine programa konuk olarak gelen Akif Bey ise, ikiz çocukları dünyaya geldiğini fakat çocuklardan birini hiç görmediğini iddia etti. İlk eşi Betül'den olan hiç görmediği 7 yaşındaki oğlu Ensar Emir'i yıllar sonra öğrenen Akif Bey çocuğunu bulabilmek için Esra Erol'dan yardım istedi. Ensar Bey, Betül Hanımdan ayrılırken nüfusunda 1 kız çocuğu gözüktüğünü başka çocuk gözükmediğini söyledi. Boşanmadan bir süre sonra evine resmi kağıt geldiğini kağıtta nüfusunda Ensar Emir adında bir de erkek çocuğu gözüktüğünü öğrendi. Akif Bey "İkizlerden kızımı gördüm ama oğlumu görmedim" dedi.