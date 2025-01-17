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Can Borcu 5. bölüm nefes kesecek: Handan’ın zor kararı!

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen Can Borcu’nun 5. bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki Mehmet’in itirafı sonrası öfkelenen Handan ne karar verecek? Emel, otelde gerçekleşen olaylarda parmağı olduğunu öğrendiği Yaşar’dan ne talep edecek? İşte atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nun yeni bölümünden tüm detaylar...

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Giriş Tarihi :17 Ocak 2025 , 13:45 Güncelleme Tarihi :17 Ocak 2025 , 13:50
Can Borcu 5. bölüm nefes kesecek: Handan’ın zor kararı!

İÇİNDEKİLER

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    Handan, Mehmet'in itirafı sonrası çok öfkelenir. Her ne kadar kocasının intihar etmiş olabileceğini düşünmüş olsa da Mehmet'in bunca zaman bu bilgiyi saklayıp, ailesiyle yakınlık kurmasını kaldıramaz. O öfke ve sinirle Mehmet'i ihbar etmek için karakola gider. Ama, çocuklarının bu olaydan kötü etkileneceğini düşünerek son anda vazgeçer.

    Can Borcu 5. bölüm 3. fragmanı yayınlandı(Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Mehmet'in okul ücretlerini ödediğini öğrenen Defne bu bilgiyi ablasıyla paylaşınca Yasemin bu duruma çok kızar ve hesap sormak için Mehmet'in şirketine gider. Ama işler çok farklı yönde gelişir. Aynı zamanda Çınar'ın Mehmet'in oğlu olduğunu öğrenmesi Yasemin'in şaşkınlığını bir kat daha arttıracaktır.

    Can Borcu 5. bölüm 2. fragmanı!

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Emel, Yaşar'ın otelde gerçekleşen olaylarda parmağı olduğunu öğrenir. Onu tehdit eder ve ondan Handan'ın dükkanını yakmasını ister.

    Can Borcu 5. bölüm fragmanı yayınlandı

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Handan, Mehmet'in ailesinden uzak durmayacağını anlar. Bu olayı kökünden halletmeye karar verir. Doğa'nın yemek teklifini kabul eder. Handan, iki ailenin de hazır bulunduğu bir yemekte Mehmet'in yaptığı kazayla ilgili bütün gerçekleri açıklamaya karar verir.

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