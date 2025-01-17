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Müge Anlı'da seri cinayetler bir bir çözülüyor! 18 yıl önce kaybolan üç kadının katilleri ortaya çıktı

Müge Anlı, İstanbul’da 18 yıldır kayıp olan kadınları mercek altına aldı. Üçünün yakınları tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. Katil zanlıları, suçlarını canlı yayında itiraf edince tutuklandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
Müge Anlı’da seri cinayetler bir bir çözülüyor! 18 yıl önce kaybolan üç kadının katilleri ortaya çıktı

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    Türkiye, İstanbul'da 18 yıl önce kaybolan üç kadının olayına kilitlendi. Atv'de yayınlanan "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programına katılan Habibe, Nebile ve Sebile kardeşler, anneleri Nezaket Uyur'u babalarının öldürdüğünü iddia etti.

    İhbar sonrası yapılan araştırmada, cinayeti baba Yusuf Bağrık'ın kardeşlerinin işlediği belirlendi. Baba Yusuf ve kardeşleri hapse gönderilirken, Nezaket Kışı'nın da öldürüldüğü tespit edildi.

    Gözler kayıp Zekiye Aydın ve Makbule Önel'e çevrildi. Yayına katılan Sabri Önel, Zekiye Aydın'ın gömüldüğü yeri bildiğini söyledi. Gözaltına alınan Önel, cinayeti itiraf etti. Önel, kendisini Adil Önel'in azmettirdiğini bildirdi.

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