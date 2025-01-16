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Kuruluş Osman Güney Kore’de izleyiciyle buluşuyor!

atv ekranındaki altıncı sezonunda da büyük ilgi gören ve Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olarak reytinglerde zirvede yer alan ‘Kuruluş Osman’, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ilgiyle takip ediliyor.

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Giriş Tarihi :16 Ocak 2025 , 16:45 Güncelleme Tarihi :16 Ocak 2025 , 16:45
Kuruluş Osman Güney Kore’de izleyiciyle buluşuyor!

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    Kuruluş Osman Güney Kore'de 6 Şubat'ta izleyiciyle buluşuyor!

    Kaynak: atvKaynak: atv

    atv, Osman Bey'in Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu konu alan destansı hikayesini Güney Koreli izleyiciler ile buluşturuyor. atv Distribution, dünyanın birçok farklı coğrafyasında izlenen 'Kuruluş Osman'ı Güney Kore'ye lisansladı. Dizinin ilk sezonunun satın alınmasıyla birlikte, atv bir kez daha Türk dizilerinin küresel başarısını pekiştirmiş oldu.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Kuruluş Osman, ayrıca Orta Doğu bölgesinde ve Asya'da önemli bir ilgi görmüş ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğeniyle karşılaşmıştı. Özellikle Pakistan, Tanzanya, Arnavutluk, Hırvatistan, Gürcistan, Kazakistan ve Malezya gibi ülkelerde elde ettiği yüksek reytingler, dizinin sürükleyici hikayesi ve üstün prodüksiyon kalitesinin başarısını ortaya koymaktadır.

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