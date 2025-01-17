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Kuruluş Osman Güney Kore'de 6 Şubat'ta izleyici ile buluşuyor!

atv ekranındaki altıncı sezonunda da Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi olarak reytinglerde zirvede yer alan ‘Kuruluş Osman’, Türkiye’de olduğu gibi dünyada da ilgiyle takip ediliyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Ocak 2025
Kuruluş Osman Güney Kore’de 6 Şubat’ta izleyici ile buluşuyor!

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    atv, Osman Bey'in Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluşunu konu alan destansı hikayesini Güney Koreli izleyiciler ile buluşturuyor. Atv Distribution, dünyanın birçok farklı coğrafyasında izlenen 'Kuruluş Osman'ı Güney Kore'ye lisansladı.

    Dizinin ilk sezonunun satın alınmasıyla birlikte, atv, bir kez daha Türk dizilerinin küresel başarısını pekiştirmiş oldu. Kuruluş Osman, ayrıca Orta Doğu bölgesinde ve Asya'da önemli bir ilgi görmüş ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından beğeniyle karşılaşmıştı.

    Özellikle Pakistan, Tanzanya, Arnavutluk, Hırvatistan, Gürcistan, Kazakistan ve Malezya gibi ülkelerde elde ettiği yüksek reytingler, dizinin sürükleyici hikayesi ve üstün prodüksiyon kalitesinin başarısını ortaya koyuyor.

    YİNE ZİRVEDE
    'Kuruluş Osman' 177. Bölümü %7,49 reyting, %18,10 izlenme payı elde ederek Tüm Kişiler kategorisinde günün en çok izlenen yapımı olarak birinci sıraya yerleşti.

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