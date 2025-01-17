Adem’e ağır yük! Zembilli bu akşamki bölümü ile ekrana kilitleyecek

Zembilli dizisinin bu akşamki bölümünde, Murad'ın vasiyetiyle birlikte Adem'in omuzlarına ağır bir yük biner. Ne yapacağını bilemeyen Adem, vasiyeti herkesten saklamaya karar verir.

Tarık, Kadir ve Vahit de durumdan haberdar olur ve Adem'in üzerindeki bu yükü artık kardeşlikleri de paylaşmaktadır. Ancak vasiyeti hiç öğrenmemesi gereken İlyas bu durumu öğrenir ve Adem'in karşısına dikilir. Adem, Esma'dan uzak durması için İlyas'ı ikaz eder. Fidan ise büyük hayal kırıklığına uğrayacağı bir gerçekle yüzleşecektir.