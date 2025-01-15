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Kardelenler’in heyecan dolu 3. tanıtımı izleyiciyle buluştu!

atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını ise NGM’in yeni dizi "Kardelenler", üçüncü tanıtımıyla heyecanı daha da artırdı. Kısa sürede büyük bir merak uyandıran dizi, güçlü oyuncu kadrosu ve etkileyici hikayesiyle dikkat çekiyor.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 13:20 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 13:39
Kardelenler’in heyecan dolu 3. tanıtımı izleyiciyle buluştu!

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    Yayınlanan ilk iki tanıtımıyla sosyal medyada büyük ses getiren Kardelenler, bu kez üçüncü tanıtımıyla hikayenin derinliklerine dair ipuçları sundu. İzleyiciler, karakterlerin duygu dolu yolculuğuna şimdiden ortak olmaya başladı. Aşk, aile bağları ve dram gibi temaları etkileyici bir şekilde işleyerek geniş bir izleyici kitlesine hitap edecek dizi bir kaza ile hayatları tamamen değişen bir ailenin yeniden bir araya gelme ve yaralarını sarma mücadelesini anlatacak.

    "Kardelenler" dizisinin 3. tanıtımı yayında!: Heyecan zirveye çıktı!

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Talihsiz olay sonrası yetimhaneye verilen kardeşler yıllar sonra aile yemeğinde gerçekleşen yüzleşme sonrası hiç alışık olmadıkları zengin ve gösterişli bir hayat ve okulda bulurlar kendilerini. Ancak bu yeni ortama alışmak kırılan parçaları toplamak ve yeniden aile olmayı öğrenmek hiç de kolay olmayacaktır.

    Kardelenler 1. bölüm 2. fragman!

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Yönetmenliğini Serkan Birinci üstlendiği, senaryosunu ise Gül Abus Semerci kaleme aldığı dizinin kadrosunda ise Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Hakan Salınmış, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatihdar gibi sevilen oyuncuların yer alıyor.

    ATV'nin yeni dizisi Kardelen'den ilk tanıtım

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    "Kardelenler" çok yakında atv'de!

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