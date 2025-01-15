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Bir Gece Masalı 18. bölümde neler yaşandı? Asaf Bey köşkünde işler karıştı!

Geçtiğimiz akşam (14 Ocak Salı) atv ekranlarında on sekizinci bölümüyle izleyicisiyle buluşan, yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün yapımını NGM’nin üstlendiği Bir Gece Masalı dün akşamın çok izlenen yapımları arasında yer aldı.

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Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 12:05 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 12:05
Bir Gece Masalı 18. bölümde neler yaşandı? Asaf Bey köşkünde işler karıştı!

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    Kadrosu ve konusu ile büyük merak uyandıran Bir Gece Masalı, yayınlanan yeni bölümüyle sosyal medyada da büyük bir yankı uyandırdı. Canfeza ve Mahir evde romantik bir gece geçirmek isterken gece olaylı biter.

    Burak Deniz (Kaynak: atv)Burak Deniz (Kaynak: atv)

    18. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Kürşat hastanede tedavi altına alınır. Süreyya da mektup sonrası yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle kontrol hastaneye yatırılır. Her şeyden habersiz olan Canfeza, Süreyya annesini görmek ister ama Mahir bahanelerle onu uzak tutar. Ceylan, Selim ile gizlice görüşmeye devam eder. Canfeza ve Mahir evde yalnız romantik bir gece geçirmek isterken gece olaylı biter. Selim, Ceylan ile konuşmak için köşke gelir. Ferman sevgilisi ile felekten gece yaşamak isterken yine karısına yakalanır. Canfeza, Afet Hanım ile yüzleşirken felakete neden olan mektubu Afet Hanım'ın yazdığını Mahir de duyar ve nenesine bunun doğru olup olmadığını sorar. Asaf Bey'in köşkünde işler iyice karışır. Dedesine karşı gelen Ceylan ise Selim ile gider.

    Su Burcu Yazgı Coşkun (Kaynak: atv)Su Burcu Yazgı Coşkun (Kaynak: atv)

    Sürükleyici hikayesi, güçlü isimleri ile Bir Gece Masalı her Salı atv'de.

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