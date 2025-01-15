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Can Borcu 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Mehmet Bey hakkındaki gerçekleri öğreneceksiniz”

Ebru Özkan Saban, Bülent İnal, Mine Tugay ve Cüneyt Mete’nin başrolünde yer aldığı Can Borcu’nun merakla beklenen 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Ebru Özkan Saban’ın canlandırdığı Handan karakterinin “Mehmet Bey hakkındaki gerçekleri öğreneceksiniz” şeklindeki sözleri damga vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025 , 16:47 Güncelleme Tarihi :15 Ocak 2025 , 16:47
Can Borcu 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Mehmet Bey hakkındaki gerçekleri öğreneceksiniz

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    Cumartesi akşamları atv ekranlarında izleyici ile buluşan Can Borcu'nun merakla beklenen 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Handan eşinin ölümü sonrası içine düştüğü maddi sorunlarla cebelleşir. Çocuklarının okul ücretini ödemekte zorlanan Handan, Emel'in saldırılarına da göğüs germek zorunda kalır.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Defne, Emel'in manipülasyonlarına gelir ve annesine cephe alır. Doğa'nın gün geçtikçe babasıyla arası düzelmektedir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Rüzgar, kazanın videosuna karşılık kendisinden istenen parayı toplamaya çalışır. Parayı verdikten sonra elde edeceği şey düğümün çözülmesini sağlayacak mıdır? Rüzgar'a videoyu gönderen kişinin kimliği herkesi şoka uğratacaktır.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Çınar nihayet babasıyla yüzleşir ve tesadüf eseri tanıştığı Yasemin'le de soğuk bir başlangıç yapar. Mehmet'in vicdani sorgulamaları gittikçe derinleşir ve bir karar verir. Handan'ın karşısına çıkar ve ona kocasının ölümüyle ilgili bütün gerçeği anlatır.

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