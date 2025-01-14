Kuruluş Osman 177. bölüm nefes kesecek! Osman Bey’in zor kararı: Bir yanda devleti diğer yanda milleti!

Ahalisinin canı için kendi canından feragat eden Osman Bey'in, Ulugan'a teslim olduğu, Moğolların Söğüt ve Kayı Obasına saldırdığı 177. bölüm tanıtımı Yotube'da 2,5 Milyon izlenme alarak ' Kuruluş Osman ' seyircileri arasında büyük heyecana sebep oldu.

(Kaynak: atv)

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ulugan'ın Osman Bey'in topraklarında yaydığı zehrin etkisi büyümektedir. Bir yanda devleti diğer yanda milletinin canı olan Osman Bey ikisinden de vazgeçmemekte kararlıdır. Osman Bey'i zorlu karar alma sürecinde neler beklemektedir? Osman Bey kimsenin göze alamayacağı zor bir karar verir. Ahalisinin canı için kendi canından feragat edip Ulugan'a teslim olur. Osman Bey'i düştüğü bu cenderede neler beklemektedir?

OSMAN BEY VE TÜRKLERİN KADERİ

Osman Bey, Ulugan'ın elindedir. Lucas ve Sofia'yla anlaşan Ulugan evvela Osman Bey'in itibarını yerle bir etmek ister. Onu zincirleyerek zafer nişanesi olarak gezdirir. Esaret altındayken dahi düşmanlarına boyun eğmeyen Osman Bey'i neler beklemektedir? Hiçbir zaman yılmayan Osman Bey, Ulugan'ın elinden kurtulabilecek midir?