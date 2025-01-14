Bir Gece Masalı 18. bölümden ipuçları! Mahir annesi ve Canfeza’nın arasında kalıyor!

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Mahir'in kan vererek Kürşat'ın hayatını kurtarması Canfeza'nın babasına karşı olan öfkesini daha da biler. Kürşat kızını yavaş yavaş kaybetmektedir.

(Kaynak: atv) Bir Gece Masalı 18.Bölüm Fragmanı Mahir ise annesi ile Canfeza arasında kalmıştır. Süreyya'yı ikna etmeye çalışırken bir yandan da Canfeza'nın bunu duymaması için onu evden uzaklaştırır.