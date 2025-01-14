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Bir Gece Masalı 18. bölümden ipuçları! Mahir annesi ve Canfeza’nın arasında kalıyor!

Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın Pamukkale’nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul’da Asaf Bey konağına uzanan imkânsız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyan “Bir Gece Masalı” yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Peki Bir Gece Masalı 18. ölümde neler olacak? İşte yeni bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 09:00 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 09:00
Bir Gece Masalı 18. bölümden ipuçları! Mahir annesi ve Canfeza’nın arasında kalıyor!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Mahir'in kan vererek Kürşat'ın hayatını kurtarması Canfeza'nın babasına karşı olan öfkesini daha da biler. Kürşat kızını yavaş yavaş kaybetmektedir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Bir Gece Masalı 18.Bölüm Fragmanı

    Mahir ise annesi ile Canfeza arasında kalmıştır. Süreyya'yı ikna etmeye çalışırken bir yandan da Canfeza'nın bunu duymaması için onu evden uzaklaştırır.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Ancak Canfeza'dan bir gece bile ayrı kalamayan Mahir'i Kürşat'ın evinde zorlu bir gece beklemektedir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Mahir'in Canfeza'ya dükkan sürprizi ve aralarında giderek derinleşen bağla birlikte baş başa bir gece geçirme planları ise şoke eden sırlara ve istenmeyen misafirlere gebedir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    BİR GECE MASALI OYUNCU KADROSU

    Burak Deniz (Mahir Yılmaz), Su Burcu Yazgı Coşkun (Canfeza Kilimci), Gürkan Uygun (Kürşat Kilimci), Mesut Akusta (Raşit Kara), Rüçhan Çalışkur (Afet Yılmaz), Kenan Bal (Asaf Yılmaz), Yıldız Kültür (Ezra Nene), Özlem Türkad (Süreyya Yılmaz), Eren Vurdem (Selim Allame), Yüsra Geyik (Ceylan), İrem Altuğ (Sevde Yılmaz), Kerem Aslanoğlu (Ferman Yılmaz), Emel Çölgeçen (Gülizar Yılmaz), Nazan Diper (Maviş Dadı)

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