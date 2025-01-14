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Bir Gece Masalı’nın başrol oyuncuları yeni bölümde yaşanılacakları anlattı!

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM’nin imza attığı atv’nin büyük beğeni ile takip edilen dizisi Bir Gece Masalı’nın sevilen oyuncuları, yeni bölümde yaşanacakları ve Mahir’in babasının katilini kurtarmasına dair yorumlarını paylaştı.

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Giriş Tarihi :14 Ocak 2025 , 15:08 Güncelleme Tarihi :14 Ocak 2025 , 15:08
Bir Gece Masalı’nın başrol oyuncuları yeni bölümde yaşanılacakları anlattı!

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    Sevilen dizide Mahir karakterini canlandıran Burak Deniz şöyle yorum yaptı: "Ben aynı durumu yaşasaydım eğer o an ki ortam ve koşullara göre hareket ederdim. Çünkü bu kadar kritik olaylar, dönüm noktalarının önceden belirlenecek hareket ve kalınacak kararla yönetilemez. Önceden yapılan planlar ve düşünceler işlemeyebilir. Hayat bizi çok daha farklı kararlar almaya itebilir ben buna daha çok inanıyorum aslında. Böyle bir şey başıma gelmiş olsa o ana, o atmosfere ve o kişiye bağlı düşünür, karar verirdim."

    Gürkan Uygun (Kaynak: atv)Gürkan Uygun (Kaynak: atv)

    UYGUN: ZOR OLANI SEÇER BEN DE ONUN GİBİ YAPARDIM

    Kürşat karakterine hayat veren Gürkan Uygun, "Mahir'in yerinde olsam bende Kürşat'ı kurtarırdım çünkü Mahir emniyet mensubu adalet duygusu gelişmiş vicdanlı biri. Göz göre göre can alacak yoksa ölüme terk edecek bir karakter değil. Zor olanı seçer ben de onun gibi yapardım." şeklinde konuştu.

    Su Burcu Yazgı Coşkun (Kaynak: atv)Su Burcu Yazgı Coşkun (Kaynak: atv)

    COŞKUN: MAHİR İLE CANFEZA SINAVLARINI FEDAKARLIKLARLA AŞACAKLAR

    Canfeza'yı oynayan Su Burcu Yazgı Coşkun ise yeni bölümde Mahir ve Canfeza arasında yaşanacaklara dair ise şunları söyledi; "Süreyya ve Kürşat, Mahir ve Canfezanın arasındaki engellerden bazıları olacak diyebilirim. Geçmiş bazı çatışmalar yaratıyor. Ama birbirlerine çok aşıklar ve sınavlarını fedakarlıklarla aşacaklar."

    Başarılı kadrosu ve sürprizlerle dolu yeni gelişmelerle Bir Gece Masalı bu akşam 20.00'de atv'de…

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