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Kuruluş Osman 177. bölüm 3. fragmanı nefes kesti: “Obadaki kan kurumadan senin o kelleni alacağım”

Burak Özçivit’in Osman Bey karakteriyle başrolünde yer aldığı Kuruluş Osman dizisinin 177. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana Osman Bey’in “Obadaki kan kurumadan senin o kelleni alacağım” sözleri damga vurdu.

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 17:07 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 17:07
Kuruluş Osman 177. bölüm 3. fragmanı nefes kesti: Obadaki kan kurumadan senin o kelleni alacağım

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    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 177. bölüm 3. fragmanı yayınlandı.

    Kuruluş Osman 177.Bölüm 3. Fragmanı

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    'Kuruluş Osman'ın' heyecanla takip edilen 176. Bölümünde Moğolların Kayı Obası'na gelmeleri ve Komutan Ulugan ile yüzleşen Osman Bey'in çektiği rest, bölüme damga vurdu.

    'Kuruluş Osman'ın nefesleri kesen 176. Bölümünde Moğol Komutanı Ulugan yanında nökerleriyle birlikte Kayı Obası'na geldi. Osman Bey, ilk kez Ulugan'la karşılaşırken onun "Obana girende bir hâl sezdim. Alpların bir hazırlık içinde… Biriyle cenge mi tutuşacaksın, yoksa üzerine gelecek birini mi beklerdin?" şeklinde ki imalı sözlerine Osman Bey "Türk'ün ömrü zalimle, kurdun ömrü çakalı boğmakla geçmiş… Biz her daim cenge hazırız!" diyerek rest çekti.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Kayı Obası'na gelen Moğol Komutan Ulugan, Osman Bey'den kendisini misafir etmesini isteyerek konuşmak için obaya geldiğini söyledi. Osman Bey'in yaptığı zulümler ve hadsizlikler için elçisi Toygar'ın öldürdüğünü öğrenen Ulugan, Moğollar'ın sert yüzünü göstermek için Toygar'ı elçi olarak gönderdiklerini belirterek "Bir kez daha gördük ve inandık ki sen güce boyun eğmezsin… Dedik bir de dostluk ile karşına çıkalım." şeklinde konuştu. Ulugan'a keskin bir ifadeyle bakan Osman Bey kendi kendine, "Çakal soyu… Neyse maksadın, elbet meydana çıkacak." diyerek Moğolların niyetlerine karşı hazırlıklı olduğu sinyalini verdi. Osman Bey, Ulugan ile karşılıklı yemek yerken yemek boyunca onun sözlerini dikkatli dinleyip temkinli davrandı. Ulugan "Germiyan, Candar, Karesi… Uçlardaki beylerin hepsi bize bağlandı. Senin dışında hepsi." Şeklinde sözleriyle güçlerine vurgu yaptı. Osman Bey: "Siz Moğollarda da vaziyet farklı değil deyu bilirim… Bin bir kavme bölünüp; şimalden cenuba, cenuptan şarka kaç hanlığa ayrıldınız… İmdi baş eğdiremediğine 'Dostluk beklerim' deyu gelişin de bundan sebeptir belki, ha Ulugan?" diyerek kestirip attı.

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 176. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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