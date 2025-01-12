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Can Borcu 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Ölmeyi kocanız istedi!

Atv’nin ilgiyle takip edilen dizisi Can Borcu’nun merakla beklenen 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Mine Tugay, Ebru Saban, Bülent İnal ve Cüneyt Mete gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölüm fragmanına “Ölmeyi kocanız istedi!” sözleri damga vurdu. İşte Can Borcu 5. bölüm fragmanı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 16:07 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 16:20
Can Borcu 5. bölüm fragmanı yayınlandı: Ölmeyi kocanız istedi!

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    Cumartesi akşamları izleyici ile buluşan Can Borcu'nun 5. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Can Borcu 5. bölüm fragmanı yayınlandı

    CAN BORCU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Handan eşinin ölümü sonrası içine düştüğü maddi sorunlarla cebelleşir. Çocuklarının okul ücretini ödemekte zorlanan Handan, Emel'in saldırılarına da göğüs germek zorunda kalır.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Defne, Emel'in manipülasyonlarına gelir ve annesine cephe alır. Doğa'nın gün geçtikçe babasıyla arası düzelmektedir.

    Rüzgar, kazanın videosuna karşılık kendisinden istenen parayı toplamaya çalışır. Rüzgar'a videoyu gönderen kişinin kimliği herkesi şoka uğratacaktır.

    Kaynak: takvim.com.tr \ arşivKaynak: takvim.com.tr \ arşiv

    Çınar nihayet babasıyla yüzleşir ve tesadüf eseri tanıştığı Yasemin'le de soğuk bir başlangıç yapar.

    Mehmet'in vicdani sorgulamaları gittikçe derinleşir ve bir karar verir. Handan'ın karşısına çıkar ve ona kocasının ölümüyle ilgili bütün gerçeği anlatır.

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