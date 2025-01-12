18. yüzyılda 200’e yakın yemek tarifi içeren ilk yemek kitabı Ağdiye Risalesi’nde hangisi bulunmamaktadır?

Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki bölümünde, yarışmacıya sorulan yüksek ödüllü soru heyecan yarattı. 50 bin ila 300 bin TL değerindeki bu soru, ekran başındakiler tarafından da büyük ilgiyle takip edildi.

18. YÜZYILDA 200'E YAKIN YEMEK TARİFİ İÇEREN İLK YEMEK KİTABI AĞDİYE RİSALESİ'NDE HANGİSİ BULUNMAMAKTADIR?

A- ÇORBALAR

B- ZEYTİNYAĞLILAR

C- HAMUR İŞLERİ

D- TATLILAR

CEVAP: B

Ayrıca, "Türk Mutfak Kültürü Araştırmaları" (2023) adlı bir derleme eser, Ağdiye Risalesi'ni ve dönemin yemek kültürünü detaylandırmaktadır. Kaynağa göre, 18. yüzyılda yazılmış bu eserde zeytinyağlı yemekler yer almamaktadır, çünkü Osmanlı mutfağında zeytinyağı genellikle Batı Anadolu'da kullanılmış, ancak diğer bölgelerde daha az tercih edilmiştir.