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18. yüzyılda 200'e yakın yemek tarifi içeren ilk yemek kitabı Ağdiye Risalesi'nde hangisi bulunmamaktadır?

Bu akşam ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen yüksek ödüllü soru izleyicilerin dikkatini çekti. 50 bin ila 300 bin TL arasında değer biçilen bu soru, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı. Peki, o çok konuşulan sorunun doğru cevabı ne?

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Giriş Tarihi :12 Ocak 2025 , 21:30 Güncelleme Tarihi :12 Ocak 2025 , 21:34
18. yüzyılda 200’e yakın yemek tarifi içeren ilk yemek kitabı Ağdiye Risalesi’nde hangisi bulunmamaktadır?

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    Kim Milyoner Olmak İster'in bu akşamki bölümünde, yarışmacıya sorulan yüksek ödüllü soru heyecan yarattı. 50 bin ila 300 bin TL değerindeki bu soru, ekran başındakiler tarafından da büyük ilgiyle takip edildi.

    18. YÜZYILDA 200'E YAKIN YEMEK TARİFİ İÇEREN İLK YEMEK KİTABI AĞDİYE RİSALESİ'NDE HANGİSİ BULUNMAMAKTADIR?

    A- ÇORBALAR

    B- ZEYTİNYAĞLILAR

    C- HAMUR İŞLERİ

    D- TATLILAR

    CEVAP: B

    Ayrıca, "Türk Mutfak Kültürü Araştırmaları" (2023) adlı bir derleme eser, Ağdiye Risalesi'ni ve dönemin yemek kültürünü detaylandırmaktadır. Kaynağa göre, 18. yüzyılda yazılmış bu eserde zeytinyağlı yemekler yer almamaktadır, çünkü Osmanlı mutfağında zeytinyağı genellikle Batı Anadolu'da kullanılmış, ancak diğer bölgelerde daha az tercih edilmiştir.

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