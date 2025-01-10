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atv'nin yeni dizisi Zembilli ikinci bölümüyle ekrana kilitleyecek!

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan “Zembilli” ikinci bölümüyle bu akşam ekranlarda.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :10 Ocak 2025
atv’nin yeni dizisi Zembilli ikinci bölümüyle ekrana kilitleyecek!

İÇİNDEKİLER

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    Dizinin bu haftaki bölümünde, Murad, İlyas'la kozlarını paylaşacaktır ancak bu öfkeli kararın üstüne Adem gelir ve İlyas'ı Murad'ın elinden alır. Kadir, Nuran ile evlenmemek için kaçar fakat Refik onun peşindedir.

    Kadir ve Nuran'ın kaçması herkesi şaşırtmış ve Gülnur'u çileden çıkarmıştır. Murad'ın izni bitmiş ve görev yerine dönüş için vedalaşmalar başlamıştır. Murad, kardeşliğim dediği Adem'e, Esma'yı ve kardeşi Fidan'ı emanet eder. Kadir ve Nuran'ın matem havasında geçen düğününün ortasında tüm kasabayı yasa boğacak bir haber gelir.

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