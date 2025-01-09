SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? 29. bölüm tarihi netleşti

İnci Taneleri'nin yeni bölümüyle ilgili beklenen haber geldi. İnci Taneleri, geçtiğimiz hafta ekranlara gelmemesiyle izleyicilerini meraklandırmıştı. Yılbaşı haftası dolayısıyla birçok dizinin ara vermesi, İnci Taneleri için de geçerli olmuştu. Ancak dizinin yeni bölümüyle ilgili yayın tarihi netleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 21:28 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 21:28
İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? 29. bölüm tarihi netleşti

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İzleyicilerin merakla beklediği yeni bölüm için heyecan doruktayken, yılbaşı tatili nedeniyle diziye kısa bir ara verildi. Peki, İnci Taneleri'nin 29. bölümü ne zaman yayınlanacak?

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı İnci Taneleri'nin 29. yeni bölümü, 16 Ocak 2025 Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyicilerle buluşacak. Dizi, her hafta olduğu gibi Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

    BU AKŞAM İNCİ TANELERİ VAR MI?

    9 Ocak 2025 tarihli Kanal D yayın akışında İnci Taneleri'nin yeni bölümü yer almıyor. Ancak dizi, saat 00.30'da eski bölümlerden biriyle ekranlarda olacak. Yılbaşı tatili nedeniyle dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Aynı durum, birçok popüler dizi için de geçerli.

    İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Dilber, Piraye'nin yaptığı iş teklifiyle şoke oldu. Bu teklif, Dilber ve Yıldız'ı oldukça sevindirse de Azem'i bir o kadar şaşırttı. Cihan ve ekibin yaşadığı büyük kayıp, grubu derinden etkiledi. Özellikle Cihan, yaşanan olayları kişisel bir mesele haline getirdi. Azem, Zerre'yi korumak için farklı yollar ararken geçmişten gelen gizemli bir kadın ortaya çıktı. Bu kadının kim olduğu ise büyük bir sır olarak kaldı. Piraye, Azem'in romanı sayesinde daha önce hiç tanımadığı bir yaşamı keşfetmeye başladı. Bu durum, Piraye ve Dilber'i bir araya getirdi.

    9 OCAK 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI

    07:00 Küçük Ağa

    09:00 Neler Oluyor Hayatta?

    11:15 Yaprak Dökümü

    13:00 Gelinim Mutfakta

    16:00 Arka Sokaklar

    18:30 Kanal D Ana Haber

    20:00 Efsane

    22:15 Efsane (Tekrar)

    00:30 İnci Taneleri (Eski Bölüm)

    Can Borcu 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Benim bilmediğim bir şey mi biliyorsunuz?Can Borcu 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Benim bilmediğim bir şey mi biliyorsunuz?
    Can Borcu 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Benim bilmediğim bir şey mi biliyorsunuz?

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin perde arkası ortaya çıktı: Gözler Diyarbakır ve Şanlıurfa’da
    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’dan Suriye açıklaması
    Kasımpaşa - Fenerbahçe | CANLI YAYIN
    Başkan Erdoğan’dan Suriye diplomasisi: İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü
    Trump’a mektup yazdı İsrail’den yardım istedi... PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez de Fransa’ya yalvardı: Asker gönderin
    Cumhur’dan Terörsüz Türkiye zirvesi! Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüştü | İmralı’dan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası
    İran’da Başkan Erdoğan posterleri: Yaşasın Şam fatihi!
    Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…
    Ekrem İmamoğlu kendisini protesto eden vatandaşla dalga geçti: Sesin çok detone | Nedir bu azmanbüs meselesi?
    CHP’li başkanın danışmanı Samet Alaca’dan skandal paylaşımlar! Peygamberimize küfürler savurdu! Başkan Erdoğan için suikat çağırısı yaptı
    Esad devrildikten sonra kaç Suriyeli geri döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! Tarihin en yıkıcı yangınında beş kişi öldü
    İsrail’de acil güvenlik toplantısı: Konu Türkiye! Israel Katz harekete geçti
    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha! Anlaşma sağlandı
    Nüfus artışında yeni yol haritası: Evlenenlere destek sosyal konutta ilk evini alanlara öncelik