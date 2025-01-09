İnci Taneleri yeni bölüm ne zaman? 29. bölüm tarihi netleşti

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İNCİ TANELERİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı İnci Taneleri'nin 29. yeni bölümü, 16 Ocak 2025 Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyicilerle buluşacak. Dizi, her hafta olduğu gibi Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam edecek.

BU AKŞAM İNCİ TANELERİ VAR MI?

9 Ocak 2025 tarihli Kanal D yayın akışında İnci Taneleri'nin yeni bölümü yer almıyor. Ancak dizi, saat 00.30'da eski bölümlerden biriyle ekranlarda olacak. Yılbaşı tatili nedeniyle dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. Aynı durum, birçok popüler dizi için de geçerli.

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dilber, Piraye'nin yaptığı iş teklifiyle şoke oldu. Bu teklif, Dilber ve Yıldız'ı oldukça sevindirse de Azem'i bir o kadar şaşırttı. Cihan ve ekibin yaşadığı büyük kayıp, grubu derinden etkiledi. Özellikle Cihan, yaşanan olayları kişisel bir mesele haline getirdi. Azem, Zerre'yi korumak için farklı yollar ararken geçmişten gelen gizemli bir kadın ortaya çıktı. Bu kadının kim olduğu ise büyük bir sır olarak kaldı. Piraye, Azem'in romanı sayesinde daha önce hiç tanımadığı bir yaşamı keşfetmeye başladı. Bu durum, Piraye ve Dilber'i bir araya getirdi.