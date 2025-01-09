SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Televizyon Haberleri

Can Borcu 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Benim bilmediğim bir şey mi biliyorsunuz?

Atv’nin sevilen dizisi Can Borcu’nun 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanına Handan’ın “Benim bilmediğim bir şey mi biliyorsunuz?” sorusu damga vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 16:48 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 16:48
Can Borcu 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Benim bilmediğim bir şey mi biliyorsunuz?

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Atv'nin sevilen dizisi Can Borcu'nun merakla beklenen 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.

    Can Borcu 4.bölüm 2. fragmanı yayınlandı

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Kendi çektiği acıyı çocuklarının da çekmesine gönlü razı olmayan Handan, kızı Yasemin'e gerçekleri söyleyemez. Çocuklarını acı gerçeklerden korumak için her türlü gayreti göstermeye kararlıdır. Hayati tehlikeyi atlatan Emel hastaneden çıkar ama artık baston kullanmak zorundadır. Emel bu durum için Handan'ı suçlar.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Nihayet Emel ve Handan'ın yüzleşme zamanı gelmiştir. Emel, Handan'ı evinde ziyaret eder. İki kadın arasında konuşulanlar Handan'ın eşi Celal'le ilgili bilmediği başka rezilliklerin ortaya çıkmasını da sağlayacaktır.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Rüzgar babasının ölümüne sebep olan trafik kazası ile ilgili mesajlar alır. Mesajları gönderen gizli hesap babasının katilini bildiğini söylemektedir.

    Rüzgar konuyla ilgili Mehmet'ten yardım ister. Rüzgar ve Mehmet kendilerine söylenen yere gider ve Celal'in ölümüyle ilgili önemli bir gerçeğe ulaşırlar. Mehmet yeni gelişmeler ışığında iyice köşeye sıkışır. Kazayı Mehmet'in yaptığı gerçeği ortaya çıkacak mıdır?

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Cumhur’dan Terörsüz Türkiye zirvesi! Başkan Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi başladı | İmralı’dan gelen mesaj ve kritik görüşmenin perde arkası
    Trump’a mektup yazdı İsrail’den yardım istedi... PYD elebaşı İlham Ahmed bu kez de Fransa’ya yalvardı: Asker gönderin
    Los Angeles yangınında Hollywood yıldızlarının evleri kül oldu! Paris Hilton, Anthony Hopkins, John Goodman…
    Ekrem İmamoğlu kendisini protesto eden vatandaşla dalga geçti: Sesin çok detone | Nedir bu azmanbüs meselesi?
    CHP’li başkanın danışmanı Samet Alaca’dan skandal paylaşımlar! Peygamberimize küfürler savurdu! Başkan Erdoğan için suikat çağırısı yaptı
    Esad devrildikten sonra kaç Suriyeli geri döndü? İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı
    Fenerbahçe’de sürpriz kadro! Kasımpaşa maçında o isimler sahada
    Los Angeles kıyameti yaşıyor! Tarihin en yıkıcı yangınında beş kişi öldü
    Nüfus artışında yeni yol haritası: Evlenenlere destek sosyal konutta ilk evini alanlara öncelik
    Suriye’de tokat yiyenler ’Acem’i planlara girişti! İran ve YPG masaya oturdu: Başrol Kaani yan rol Talabani perde ardı İsrail
    Fenerbahçe’den Talisca sonrası 2 bomba daha! Anlaşma sağlandı
    Beşar Esad Moskova’ya nasıl kaçtı? Putin saatlerce bekletti! En yakınındaki isim anlattı
    YENİ AYLIKLAR NE ZAMAN YATACAK? İşte SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam takvimi
    MEMURA EMEKLİSİNE 2’Lİ EK ÖDEME | İkramiye 715,87 TL’ye çıktı! 14 günlük fark öncesi polis, uzman öğretmen...
    AK Parti büyük kongresi ne zaman? Resmi açıklama geldi