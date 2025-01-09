Zembilli 2. bölümde neler olacak? Kasabayı yasa boğan haber...

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Murad, İlyas'la kozlarını paylaşacaktır ancak bu öfkeli kararın üstüne Adem gelir ve İlyas'ı Murad'ın elinden alır. Kadir, Nuran ile evlenmemek için kaçar fakat Refik onun peşindedir.

(Kaynak: atv) Kadir ve Nuran'ın kaçması herkesi şaşırtmış ve Gülnur'u çileden çıkarmıştır. Murad'ın izni bitmiş ve görev yerine dönüş için vedalaşmalar başlamıştır.