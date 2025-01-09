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Zembilli 2. bölümde neler olacak? Kasabayı yasa boğan haber...

İçleri ısıtacak hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyecek olan Zembilli’nin ikinci bölümüne dair detaylar ortaya çıktı. Peki atv ekranlarında izleyici ile buluşan Zembilli’nin ikinci bölümünde neler olacak?

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Giriş Tarihi :09 Ocak 2025 , 12:38 Güncelleme Tarihi :09 Ocak 2025 , 12:38
Zembilli 2. bölümde neler olacak? Kasabayı yasa boğan haber...

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Murad, İlyas'la kozlarını paylaşacaktır ancak bu öfkeli kararın üstüne Adem gelir ve İlyas'ı Murad'ın elinden alır. Kadir, Nuran ile evlenmemek için kaçar fakat Refik onun peşindedir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Kadir ve Nuran'ın kaçması herkesi şaşırtmış ve Gülnur'u çileden çıkarmıştır. Murad'ın izni bitmiş ve görev yerine dönüş için vedalaşmalar başlamıştır.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Murad, kardeşliğim dediği Adem'e, Esma'yı ve kardeşi Fidan'ı emanet eder. Kadir ve Nuran'ın matem havasında geçen düğününün ortasında tüm kasabayı yasa boğacak bir haber gelir.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    OYUNCU KADROSU

    Emre Dinler (Adem), Sude Zülal Güler (Esma), Damlasu İkizoğlu (Fidan), Atakan Hoşgören (İlyas), Özgür Cem Tuğluk (Kadir), Dilaray Yeşilyaprak (Nuran), Aykut Yılmaz (Vahit), Yalçın Hafızoğlu (Tarık), Melis Özçimen (Gülnur), Melisa Bostancıoğlu (Şükran)

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