Uzak Şehir 9. yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Uzak Şehir neden yok?

İzleyiciler, dizinin neden yayınlanmadığını ve yeni bölüm tarihini merak ediyor. İşte, Uzak Şehir 9. bölüm yayın tarihi...

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BU AKŞAM UZAK ŞEHİR NEDEN YOK?

Kanal D'nin 6 Ocak 2025 tarihli yayın akışında Uzak Şehir dizisi yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle yer alıyor. Yılbaşı sonrası haftasında pek çok dizinin ara vermesiyle birlikte Uzak Şehir de bu hafta yeni bölüm yayınlamayan yapımlar arasında yer aldı. Bu durum, özellikle yılbaşı haftasında televizyon kanallarında yaşanan genel yayın politikasıyla ilişkilendiriliyor.

Dizinin yeni bölümü yerine bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'de Uzak Şehir'in tekrar bölümü, ardından ise saat 23:15'te Tomris adlı film izleyiciyle buluşacak.

UZAK ŞEHİR 9. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Uzak Şehir dizisinin 9. bölümü, 13 Ocak 2025 Pazar akşamı saat 20:00'de izleyicisiyle buluşacak. Kanal D tarafından yapılan açıklamaya göre, dizinin yeni bölümü bir haftalık aranın ardından normal yayın akışına dönerek pazartesi akşamları yerine pazar akşamı ekranlara gelecek..