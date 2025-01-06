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Uzak Şehir 9. yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Uzak Şehir neden yok?

Uzak Şehir, 9. yeni bölümüyle ne zaman ekrana geleceği sorularıyla gündemde. Her hafta pazartesi akşamları izleyicisiyle buluşan dizi, bu hafta 6 Ocak 2025 tarihli yayın akışında yeni bölümüyle yer almıyor.

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Giriş Tarihi :06 Ocak 2025 , 19:06 Güncelleme Tarihi :06 Ocak 2025 , 19:06
Uzak Şehir 9. yeni bölüm ne zaman? Bu akşam Uzak Şehir neden yok?

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    İzleyiciler, dizinin neden yayınlanmadığını ve yeni bölüm tarihini merak ediyor. İşte, Uzak Şehir 9. bölüm yayın tarihi...

    Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

    BU AKŞAM UZAK ŞEHİR NEDEN YOK?

    Kanal D'nin 6 Ocak 2025 tarihli yayın akışında Uzak Şehir dizisi yeni bölümüyle değil, tekrar bölümüyle yer alıyor. Yılbaşı sonrası haftasında pek çok dizinin ara vermesiyle birlikte Uzak Şehir de bu hafta yeni bölüm yayınlamayan yapımlar arasında yer aldı. Bu durum, özellikle yılbaşı haftasında televizyon kanallarında yaşanan genel yayın politikasıyla ilişkilendiriliyor.

    Dizinin yeni bölümü yerine bu akşam Kanal D ekranlarında saat 20:00'de Uzak Şehir'in tekrar bölümü, ardından ise saat 23:15'te Tomris adlı film izleyiciyle buluşacak.

    UZAK ŞEHİR 9. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Uzak Şehir dizisinin 9. bölümü, 13 Ocak 2025 Pazar akşamı saat 20:00'de izleyicisiyle buluşacak. Kanal D tarafından yapılan açıklamaya göre, dizinin yeni bölümü bir haftalık aranın ardından normal yayın akışına dönerek pazartesi akşamları yerine pazar akşamı ekranlara gelecek..

    6 OCAK 2025 KANAL D YAYIN AKIŞI

    Kanal D'nin 6 Ocak tarihli yayın akışında dikkat çeken programlar şunlar:

    07:00 - Küçük Ağa

    09:00 - Neler Oluyor Hayatta?

    11:15 - Yaprak Dökümü

    13:00 - Gelinim Mutfakta

    16:00 - Arka Sokaklar

    18:30 - Kanal D Ana Haber

    20:00 - Uzak Şehir (Tekrar)

    23:15 - Tomris (Film)

    02:00 - Zalim İstanbul

    04:30 - Kuzey Güney

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