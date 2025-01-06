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TRT'nin dijital platformu Tabii son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan Gassal'ı seyirciyle buluşturmuştu. Başrolünde Ahmet Kural'ın yer aldığı dizi izleyicilerden büyük ilgi görürken "Ölünce beni kim yıkayacak?" repliğiyle de gündeme oturmuştu. Dizi kısa sürede milyonlarca izleyiciye ulaşarak büyük bir başarı yakalamıştı. Şimdi ise Gassal'ın ikinci sezonunda yeni gelişmeler yaşanıyor.

(Kaynak: Sosyal Medya) Hande Soral ve Bayhan Diziye Dahil Oldu

Gassal'ın ikinci sezonunun hazırlıkları hızla devam ederken dizinin kadrosuna iki yeni isim dahil oldu. Hande Soral dizinin ikinci sezonunda kadın gassal karakterine hayat verecek.