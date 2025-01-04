Zembilli ekibi ilk bölümü birlikte izledi!

(Kaynak: atv)

1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Askerde olan Murad'ın izne gelmesi Zembilli kasabasında büyük bir sevinçle karşılandı. Ailesi ve arkadaşları Murad'la hasret gidermek için birbirleriye yarış haline girdiler. Murad'ın gelişini duyan Esma hemen onun yanına koştu. İki sevgili uzun zaman sonra birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşasa da Esma'nın Murad'tan gizlediği görücü meselesi onu sürekli huzursuz etti. Ancak Murad, İlyas'ın Esma'ya görücü gideceğini öğrenince İlyas ve Murad arasında gerilim arttı. Adem, kardeşim dediği can dostu Murad için İlyas'ı uyarsa da İlyas kararından vazgeçmedi.

Murad'ın kardeşi Fidan ve Adem herkesten gizli birbirlerine sevdalıdır. Fidan'ın tek isteği Adem'den abisine ilişkilerini söylemesidir. Adem, Fidan'a söz verse de bunu Murad'a söylemek onun için o kadar da kolay değildi.