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Heye"can"lı bölüm | atv'nin derin duygulara sürükleyen dizisi Can Borcu Cumartesi gününe damga vurdu

Atv her sezon olduğu gibi bu sezon da dizileri ile ekrana damga vurdu. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı Can Borcu, Cumartesi gecesinin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Ocak 2025
Heyecanlı bölüm | atv’nin derin duygulara sürükleyen dizisi Can Borcu Cumartesi gününe damga vurdu

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    Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen "Can Borcu" 3'üncü bölümüyle de izleyenleri hayran bıraktı. Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı dizi aile bağları, yasak ilişkiler ve kuşak çatışmalarını çarpıcı bir şekilde ekrana taşıdı. Dizinin üçüncü bölümünde de yine duygu dolu anlar yaşandı. Kendi çektiği acıyı çocuklarının da çekmesine gönlü razı olmayan Handan, kızı Yasemin'e gerçekleri söyleyemedi. Nihayet Emel ve Handan, yüzleşti.İki kadın arasında konuşulanlar Handan'ın eşi Celal'le ilgili bilmediği başka rezilliklerin ortaya çıkmasını da sağladı.

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