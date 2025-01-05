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İlk bölüm ilk heyecan! atv'nin yeni dizisi Zembilli ekrana kilitledi

atv'nin yeni dizisi Zembilli’nin gönüllere taht kuracak hikayesi başladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :05 Ocak 2025
İlk bölüm ilk heyecan! atv’nin yeni dizisi Zembilli ekrana kilitledi

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    ATV'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli' ilk bölümüyle önceki akşam ekran yolculuğuna başladı. İlk yayın heyecanı yaşayan Zembilli ekibi bölümü birlikte izledi. Zembilli kasabasının sıcacık hikayesini izleyiciler ile buluşturan ekip bölümün ardından objektiflere birlikte poz verdi. Öte yandan dizi, ilk bölümüyle reytinglerin ilk sıralarında yer aldı.

    Zembilli'nin ilk bölümünde şunlar yaşandı; Askerde olan Murad'ın izne gelmesi Zembilli kasabasında büyük bir sevinçle karşılandı. Ailesi ve arkadaşları Murad'la hasret gidermek için birbirleriye yarış haline girdiler. Murad'ın gelişini duyan Esma hemen onun yanına koştu. İki sevgili uzun zaman sonra birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşasa da Esma'nın Murad'tan gizlediği görücü meselesi onu sürekli huzursuz etti.

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