Zembilli 1. bölüm ön izleme yayınlandı: “Gönül bu döndü dolaştı Fidan’ın dallarına kondu”

ATV'nin merakla beklenen yeni dizisi Zembilli'nin birinci bölümünden ön izleme yayınlandı.

atv'nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal'ın üstlendiği yeni dizisi 'Zembilli' ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. Proje tasarımı Cemil Yavuz, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan 'Zembilli'de, yönetmen koltuğuna Ufuk Hakan Eren oturuyor. Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.

(Kaynak: atv)

Yer aldıkları projeler ile başarıya ulaşan genç yetenekler Sude Zülal Güler ve Emre Dinler, Zembilli'de başrolü paylaşıyor. Sözünü esirgemeyen, dışı sert, içi narin bir kadın olan Esma (Sude Zülal Güler) ve kasabanın gözü pek, yiğit delikanlısı Adem (Emre Dinler) Zembilli'de kader ortağı olacak. İki gencin düşleri yaşanacakların ardından hiç tahmin edilemeyecek şekilde değişecek.

(Kaynak: atv)

OYUNCU KADROSU

Emre Dinler (Adem), Sude Zülal Güler (Esma), Damlasu İkizoğlu (Fidan), Atakan Hoşgören (İlyas), Özgür Cem Tuğluk (Kadir), Dilaray Yeşilyaprak (Nuran), Aykut Yılmaz (Vahit), Yalçın Hafızoğlu (Tarık), Melis Özçimen (Gülnur), Melisa Bostancıoğlu (Şükran)