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Can Borcu 3. bölüm fragmanı yayınlandı: “Babamın katilinin kim olduğunu biliyormuş”

Atv ekranlarının sevilen dizisi Can Borcu’nun merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana “Babamın katilinin kim olduğunu biliyormuş” şeklindeki sözler damga vurdu. İşte Can Borcu 3. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 15:18 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 15:21
Can Borcu 3. bölüm fragmanı yayınlandı: Babamın katilinin kim olduğunu biliyormuş

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    Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi başarılı isimleri buluşturan Can Borcu'nun merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Can Borcu 3. bölüm fragmanı!

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    Handan, eşi Celal ve patronu Emel'i otel odasında bastıktan sonra gerçekleşen olaylar konusunda ser verir sır vermez. Otel odasında başlayıp hastane morgunda son bulan olaylar zinciri bölüm sonuna kadar gizemini korur.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Aldığı bıçak darbeleri sonucu hastaneye kaldırılan Emel, hayati tehlikeyi atlatır atlatmaz, intikam yeminleri eder. Başına gelenlerin sorumlusu olarak gördüğü Handan'a karşı büyük bir öfke duyar.

    Kaynak: atvKaynak: atv

    Handan'ın kızı Yasemin annesindeki tuhaflığı fark eder. Onun babasının ölümüyle ilgili bir şeyler sakladığına inanır.

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