Can Borcu 3. bölüm fragmanı yayınlandı: “Babamın katilinin kim olduğunu biliyormuş”

Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay, Cüneyt Mete gibi başarılı isimleri buluşturan Can Borcu'nun merakla beklenen 3. bölüm fragmanı yayınlandı.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Handan, eşi Celal ve patronu Emel'i otel odasında bastıktan sonra gerçekleşen olaylar konusunda ser verir sır vermez. Otel odasında başlayıp hastane morgunda son bulan olaylar zinciri bölüm sonuna kadar gizemini korur.

Kaynak: atv

Aldığı bıçak darbeleri sonucu hastaneye kaldırılan Emel, hayati tehlikeyi atlatır atlatmaz, intikam yeminleri eder. Başına gelenlerin sorumlusu olarak gördüğü Handan'a karşı büyük bir öfke duyar.

Kaynak: atv

Handan'ın kızı Yasemin annesindeki tuhaflığı fark eder. Onun babasının ölümüyle ilgili bir şeyler sakladığına inanır.