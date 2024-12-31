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Kardelenler 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sen beni mi takip ediyorsun?

Atv’nin heyecanla beklenen yeni dizisi Kardelenler’den ikinci tanıtım geldi. İlk bölüm öncesi büyük ses getiren tanıtım kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Kardelenler 1. bölüm 2. fragmanı...

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 16:06 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 16:06
Kardelenler 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: Sen beni mi takip ediyorsun?

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    Atv'nin yeni dizisi Kardelenler'in 1. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizisinin yeni tanıtımı kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu.

    Kardelenler 1. bölüm 2. fragman!

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Yönetmenliği Serkan Birinci'nin, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği dizide, yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin yaşayacakları yüzleşme, beklenmeyen şekilde son bulacak. O geceden sonra kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır…

    ATV'nin yeni dizisi Kardelen'den ilk tanıtım

    Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sete çıkan, tanıtımıyla izleyicide merak uyandıran dizi, yeni yılda izleyiciyle buluşacak.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Başrollerinde Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatihdar gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kardelenler Ocak ayında atv'de!

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