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Kuruluş Osman 177. bölüm fragmanı yayınlandı: “Bizim ülkümüz hiçbir daim sönmeyecek”

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi Kuruluş Osman’ın merakla beklenen 177. bölüm fragmanı yayınlandı. Nefes kesen fragmana Burak Özçivit’in canlandırdığı Osman Bey karakterinin “Bizim ülkümüz hiçbir daim sönmeyecek” şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Kuruluş Osman 177. bölüm fragmanı...

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Giriş Tarihi :31 Aralık 2024 , 12:59 Güncelleme Tarihi :31 Aralık 2024 , 13:09
Kuruluş Osman 177. bölüm fragmanı yayınlandı: Bizim ülkümüz hiçbir daim sönmeyecek

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    Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 177. bölüm fragmanı yayınlandı. Osman Bey karakterinin "Bizim ülkümüz hiçbir daim sönmeyecek" şeklindeki sözleri damga vurdu.

    Kuruluş Osman 177. bölüm fragmanı izle!

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Kuruluş Osman'ın 176. Bölümünde Şehzade Orhan ve Alaeddin Beyler, Osman Bey tarafından Moğol ve Bizans'a karşı kalelerde önlem almakla vazifelendirildi. Şehzade Orhan ve Boran Bey, Karacahisar Kalesi'ne dehlizlerinden sızan Cerkutay'ın kardeşi Altuga ve Moğollar tarafından esir edildi. Şehzade Orhan'ın esir düştüğü haberini alan Osman Bey, Bala Hatun yanlarında alplerle birlikte Orhan Bey'i kurtarmak için yola düştüler. Altuga, Şehzade Orhan ve Boran Bey'i ormandaki Moğollar tarafından kurulan karargâha getirdi, burada Şehzade Orhan ve Boran Bey Moğollar tarafından gaddarca işkence ve zulümlere maruz kaldılar. Moğol Komutan Ulugan iki direk arasına bağlanan Şehzade Orhan Bey'in eli ve parmaklarına çivi çaktı. Boran Bey ise Altuga'nın zorlamasıyla Şehzade Orhan'ın çektiği acıyı izlemek zorunda bırakıldı. Ulugan yaptığı işkencelerle Şehzade Orhan'ın direncini kırmaya çalıştı. Şehzade Orhan çektiği acılara rağmen dik durarak "Beni öldürmemek senin en büyük pişmanlığın olacak Ulugan" diyerek meydan okudu.

    (Kaynak: atv)(Kaynak: atv)

    Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 176. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

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