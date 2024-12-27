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İlk tanıtımı yayınlandı! ATV'nin yeni dizisi Kardelenler geliyor

ATV'nin yeni dizisi Kardelenler’in heyecan dolu ilk tanıtımı izleyici ile buluştu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024
İlk tanıtımı yayınlandı! ATV’nin yeni dizisi Kardelenler geliyor

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    Kardeşlerim ve Bir Gece Masalı gibi birçok başarılı dizinin yapımcılığını üstelenen NGM'den atv ekranları için yeni bir dizi daha. Usta oyuncu kadrosunu bir araya getiren Kardelenler'in ilk tanıtımı dikkatleri üzerine topladı.

    Yönetmenliği Serkan Birinci'nin, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin üstlendiği dizide, yıllar sonra mutlu bir aile yemeği için bir araya gelen kardeşlerin yaşayacakları yüzleşme, beklenmeyen şekilde son bulacak. O geceden sonra kimsenin hayatı eskisi gibi olmayacaktır...

    Başrollerinde Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç, Ahu Yağtu, Edip Tepeli, Hakan Salınmış, Uğur Uzunel, Nur Yazar, Ece Yaşar, Hakan Zavlak, Zeynep Atılgan, Mehmet Fatihdar gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kardelenler Ocak ayında atv'de.

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