Can Borcu 2. bölümden ipuçları: Gerçeklerle yüzleşebilecekler mi?

(Kaynak: ATV)

Handan'ın kızı Yasemin annesindeki tuhaflığı fark eder. Onun babasının ölümüyle ilgili bir şeyler sakladığına inanır. Yasemin peşine düştüğü gerçeği ararken bulduğu şeyle yüzleşebilecek midir?