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Can Borcu 2. bölümden ipuçları: Gerçeklerle yüzleşebilecekler mi?

Dramatik hikayesiyle izleyiciyi derin duygulara sürükleyen “Can Borcu” özetsiz yeni bölümüyle 28 Aralık Cumartesi akşamı atv’de. Peki Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete gibi isimlerin yer aldığı Can Borcu’nun 2. bölümünde neler olacak? İşte Can Borcu ikinci bölümden ipuçları...

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Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 10:17 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 10:17
Can Borcu 2. bölümden ipuçları: Gerçeklerle yüzleşebilecekler mi?

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    Handan, eşi Celal ve patronu Emel'i otel odasında bastıktan sonra gerçekleşen olaylar konusunda ser verir sır vermez. Otel odasında başlayıp hastane morgunda son bulan olaylar zinciri bölüm sonuna kadar gizemini korur.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Aldığı bıçak darbeleri sonucu hastaneye kaldırılan Emel, hayati tehlikeyi atlatır atlatmaz, intikam yeminleri eder. Başına gelenlerin sorumlusu olarak gördüğü Handan'a karşı büyük bir öfke duyar.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Kızını kurtarmaya giderken çarptığı kişinin Handan'ın kocası Celal olduğunu anlayan Mehmet, vicdanının sesini dinleyip bu konuda gerçekleri açıklayabilecek midir?

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Handan'ın kızı Yasemin annesindeki tuhaflığı fark eder. Onun babasının ölümüyle ilgili bir şeyler sakladığına inanır. Yasemin peşine düştüğü gerçeği ararken bulduğu şeyle yüzleşebilecek midir?

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