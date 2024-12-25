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Yayın tarihi belli oldu: Zembilli 3 Ocak Cuma akşamı atv’de!

atv’nin yapımını Üs Yapım, yapımcılığını Süreyya Yaşar Önal’ın üstlendiği yeni dizisi ‘Zembilli’ ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı ekrana gelecek. İşte Zembilli’nin konusu ve oyuncu kadrosu...

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 10:57 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 10:58
Yayın tarihi belli oldu: Zembilli 3 Ocak Cuma akşamı atv’de!

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    Proje tasarımı Cemil Yavuz, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan'a ait olan 'Zembilli'de, yönetmen koltuğuna Ufuk Hakan Eren oturuyor.

    Zembilli yakında ATV'de!

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Toros Dağları'nın eteklerinde, denize sırtını dönmüş, yüzü Anadolu'ya bakan, yörüklerin yuvası, köyden büyükçe ama ilçeden küçükçe bir kasaba olan Zembilli'nin hikayesi izleyicilerin içini ısıtacak.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Mert, yiğit delikanlılar ile yüreği yüzünden güzel kadınların yaşam mücadeleleri ve dillere destan olan sevdaları Zembilli'de ekrana gelecek.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Zembilli'nin kadrosunda Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk, Melisa Bostancıoğlu, Dilaray Yeşilyaprak, Aykut Yılmaz, Murat Akkoyunlu, Ruhi Sarı, Murat Kılıç, Kadim Yaşar, Hilmi Özçelik, Elif Çakman, Şebnem Doğruer, Ayşen Sezerel, Elif İnci, Handan Yıldırım, Mehmet Ali Aslan, Burak Can Doğan ve Melis Özçimen gibi genç yetenekler ve deneyimli oyuncular yer alıyor.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    'Zembilli' ilk bölümüyle 3 Ocak Cuma akşamı atv'de.

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