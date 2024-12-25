Salı gününün en çok izleneni atv!

Salı gününün en çok izlenen kanalı atv oldu!

(Kaynak: ATV)

ESRA EROL'DA

Hafta içi her gün atv'de yayınlanan, birbirinden farklı hikâyeleri ekranlara taşımaya devam eden Esra Erol'da, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Tüm Kişiler kategorisinde %7,05 izlenme oranı ve %27,56 izlenme payı alarak birinci sıraya yerleşti.

(Kaynak: ATV)

BİR GECE MASALI

Bir Gece Masalı, bölümde yaşanan gelişmelerle hem sosyal medyada hem de TV ekranlarında ilgiyle takip edildi. Sevilen dizinin 17. Bölümü Tüm Kişiler'de %6,20 izlenme oranı ve %16,05 izlenme payı alarak en çok izlenen dizi oldu ve 100 program arasında ikinci sıraya yerleşti.

(Kaynak: ATV)

MAHİR'DEN BEKLENEN ÖZÜR GELDİ!

Canfeza'nın kafası karışıktır, şüpheleri ile ilgili Mahir ile bir türlü konuşma fırsatı bulamazlar. Efsane ile yakalanan Ferman, Efsane'nin de yardımıyla karısını atlatır. Mahir, Canfeza ile yakınlaşmak için evde korku filmi gecesi yapar. Onu korkutarak kendisine ilgi göstermesini sağlar. Ferman, yılbaşı partisi düzenlemeye karar verir. Bunu öğrenen Efsane de gerçeği karısına söylemekle tehdit ederek kendisini davet ettirir. Yeni yıl yemeğinde Ferman içeceklere alkol karıştırır. Herkes çakır keyif olur. Gülizar'ı orada unuturlar. Gülizar, Kürşat'ı arar ve konum atar. Yeni yıla onunla çorbacı da girerken Ceylan da Selim'in yanına gider.

Mahir, geceyi Canfeza ile baş başa geçirmek için Galata Kulesi manzaralı ev tutar. İkili sonunda konuşmayı başarır ve Mahir yaşattığı her şey için özür diler. İkili arasında tüm buzlar erir. Eve gelen Süreyya, baş ucunda mektup bulur. Mektup ölen kocasındandır ve Canfeza'yı suçlamaktır. Mektuba inanan Süreyya kalp krizi geçirir ve hastaneye kaldırılır. Haberi alan Mahir ve Canfeza da hastaneye gelir. Annesini Mahir'e Canfeza'nın kim olduğunu bile bile onunla yaşamaya dayanamadığını eğer Canfeza ile olmaya devam edecekse onu ölüme terk etmesini söyler. Süreyya Anne'ye olanlardan dolayı babasını suçlayan Canfeza, Mahir'i arayan babasının telefonunu açar ve tüm öfkesini kusar. O sırada kontrolünü kaybeden Kürşat kaza yapar. Tüm bu acılara neden olan mektubu yazan ise Afet Hanım'dır.