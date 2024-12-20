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Holding 4. bölüm fragmanı yayınlandı: “Anneni yüreğinde hissedeceksin”

Perşembe akşamları atv’de izleyici ile buluşan Holding dizisinin merakla beklenen 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmana Osman Altınordu karakterinin “Anneni yüreğinde hissedeceksin” şeklindeki sözleri damga vurdu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :20 Aralık 2024 , 15:44 Güncelleme Tarihi :20 Aralık 2024 , 15:51
Holding 4. bölüm fragmanı yayınlandı: Anneni yüreğinde hissedeceksin

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    Erdal Özyağcılar (Osman Altınordu), Tuğba Sunguroğlu (Aydan Türker), Caner Topçu (Kerem Sayışman), Mustafa Üstündağ (Mahir Beyoğlu), Öznur Serçeler (Ceyda Tavancı) gibi isimlerin yer aldığı Holding'in 4. bölüm fragmanı yayınlandı.

    Holding dizisi 4. bölüm fragmanı!

    SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
    Aydan, yıllar sonra bulduğu babasını sonsuza dek kaybetme ihtimaliyle yüz yüze kalınca aklındaki soruların cevabı için Osman Altınordu'nun uyanmasını diler. Ceyda ise yaptığı hatanın bir sır olarak kalacak olmasından memnundur.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Altınordu kızları; yeni kız kardeşleriyle, kendilerine has yöntemlerle mücadele etmeyi tercih ederler. Bu mücadelede yanlış yol arkadaşları seçmeleri an meselesidir. Mahir ise bir avcı gibi, düşmanlarının peşindeyken bir anda av olacağından habersizdir.

    (Kaynak: ATV)(Kaynak: ATV)

    Holding, her Perşembe saat 20.00'de atv'de!

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